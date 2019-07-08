Menemenspor'un Kızılcahamam kampı





İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Menemenspor'un teknik direktörü Ramazan Kurşunlu, "Bu sezon bizim için çok önemli, ismimizden söz ettirmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kurşunlu, yaptığı yazılı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarını Kızılcahamam kampında sürdürdüklerini belirtti.

Takıma katılan isimlerin olduğunu vurgulayan Kurşunlu, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günlerde yeni futbolcular takıma katılacak. Hep beraber iyi bir takım oluşturup, iyi bir arkadaşlık ortamı sağlayıp yeni sezona iyi girmek istiyoruz. Bu sezon bizim için çok önemli, ismimizden söz ettirmemiz gerekiyor. Kamplar çok önemli. Burayı en iyi şekilde değerlendirip çalışmalarımızı sürdüreceğiz."