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Spor Menemenspor'dan takımdan ayrılan Sikiru Olatunbosun hakkında açıklama:
Spor

Menemenspor'dan takımdan ayrılan Sikiru Olatunbosun hakkında açıklama:

"Oyuncumuzun avukatı ile yönetim kurulumuzun karşılıklı yaptığı görüşmeler sonucunda, oyuncumuz Sikiru kulübümüze 40.000 lira ücret ödemiş aynı zamanda 150.000 liralık alacağını bırakarak karşılıklı sulh protokolü imzalamıştır"

Yeniakit Publisher
2020-12-26 17:17:09 -
Menemenspor'dan takımdan ayrılan Sikiru Olatunbosun hakkında açıklama:

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da takımdan ayrılan Sikiru Olatunbosun'un kulübe 40 bin lira ödediği ve 150 bin liralık alacağını bıraktığı bildirildi.

Menemenspor Kulübünden yapılan açıklamada, Adanaspor maçında aynı anda 6 yabancı oyuncu oynattıkları için 3-0 hükmen mağlup ilan edildikleri belirtildi. Bununla ilgili olarak antrenör Mehmet Ali Beşel'in istifasının kabul edilmediğinin bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Böylesi bir olaydan sonra sanki futbolcularımız hiçbir şekilde para alamıyorlar algısı oluşturulmaya çalışılmış, akabinde futbolcumuz Sikiru Olatunbosun tek taraflı ödemelerden kaynaklı bir problemden ötürü takımımızdan ayrılmış algısı yaratılmıştır. Kulübümüz tarafından 2020-2021 sezonu içerisinde futbolcularımıza garanti ücretlerinin yüzde 60 ila yüzde 80 oranlarında ödemeleri yapılmıştır. Yine bugün futbolcularımıza garanti ücret ve maaş olarak toplam 400.000 lira ödeme yapılmıştır."

Sözleşmesinin tek taraflı fesheden Olatunbosun'u daha sonra avukatı aracılığı ile kulüple anlaşma zemini aradığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Oyuncumuzun avukatı ile yönetim kurulumuzun karşılıklı yaptığı görüşmeler sonucunda, oyuncumuz Sikiru kulübümüze 40.000 lira ücret ödemiş aynı zamanda 150.000 liralık alacağını bırakarak karşılıklı sulh protokolü imzalamıştır. Bu uzlaşmada hem kulübümüz hem de oyuncumuz kazanmıştır. Yaşanan süreçte bizim bu olaylar zincirinde öngördüğümüz mesele, bir antrenörün görevine son verilmesi veya futbolcuya para ödenmemesi değildir. 1942 yılında kurulan kulübümüzün içerisindeki İrlandalılar dün olduğu gibi bugün de yarın da Bizans oyunları ile hainlik ederek kulübümüzü yıpratmaya çalışmış ve çalışmaya devam etmektedir. Menemenspor Kulübü olarak dün de, bugün de, yarın da içimizdeki İrlandalılara geçit vermedik, vermeyeceğiz."

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