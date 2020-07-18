Menemenspor'da en fazla forma giyen, kaleci Selmani oldu
TFF 1. Lig'de ilk defa mücadele eden ve sezonu 44 puanla kapatan Ekol Göz Menemenspor'da 32 maçta forma giyen kaleci Gentian Selmani en fazla süre alan isim oldu - Teknik direktör Cenk Laleci: - "Mustafa Çeçenoğlu, kalecimiz Selmani, bunların performansıyla beraber gençler hiç sırıtmadı. Bana kötü performans gösteren oyuncum var mı deseniz, ben 'yok' derim"
İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - TFF 1. Lig'de bu sezon ilk defa mücadele eden Ekol Göz Menemenspor sezonu 44 puanla tamamlarken, 32 maçta forma giyen kaleci Gentian Selmani takımda en fazla süre alan isim oldu.
İlk defa mücadele ettiği TFF 1. Lig'de sezona teknik direktör Ramazan Kurşunlu ile başlayan Ekol Göz Menemenspor, 5. haftadan sonra Kurşunlu ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına sportif direktör Cenk Laleci'yi getirdi. Daha sonra başarılı sonuçlara imza atan İzmir temsilcisi sezon içinde 10 maçlık yenilmezlik serisi de yakaladı.
Sezonun ilk yarısını play-off barajında tamamlayan Ekol Göz Menemenspor, TFF 1. Lig'de ilk sezonunda 34 maçta, 11 galibiyet (1'i hükmen), 11 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. Sezonu 44 puanla tamamlayan İzmir temsilcisi 42 gol atıp, kalesinde 46 gol gördü.
Ligde 10. hafta mücadelesinde Cesar Grup Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden İzmir temsilcisi, rakibinin karşılaşmada 6 yabancı oyuncu oynatmasından dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3-0 hükmen galip sayıldı.
- En fazla forma giyen kaleci
Toplam 35 futbolcunun mücadele ettiği Ekol Göz Menemenspor'da 32 maçta 2880 dakika sahada kalan kaleci Gentian Selmani en istikrarlı isim oldu. Taşkın Çalış'ın 27 maçta 2379 dakika mücadele ettiği İzmir ekibinde Tayfun Aydoğan 30 maçta 2349 dakika, Mustafa Çeçenoğlu da 31 müsabakada 2308 dakika kendisine şans buldu.
Ligin son haftalarında forma giyen kaleciler Amir Güren ile Abdülkadir Taşdemir'in yanı sıra Nijeryalı Henry Onaka en az süre alan isimler oldular.
- En golcüler
Mehmet Boztepe ve Samed Ali Kaya'nın altışar gole ulaştığı Ekol Göz Menemenspor'da Ali Özgün, Hüseyin Çolak ile Mustafa Çeçenoğlu (4), Taşkın Çalış ve Tayfun Aydoğan (3), Rıdvan Koçak (2), Ali Keten, Ercan Coşkun, Sikiru Olatunbosun, Murat Elkatmış, David Domgjonas, Halil İbrahim Sönmez, Özkan Yıldırım ve Selim Aydemir (1) de gol sevinci yaşayan diğer isimler oldular.
Toplam 97 sarı ve 2 kırmızı kartla cezalandırılan İzmir temsilcisinde Murat Elkatmış ve Ercan Coşkun birer kez kırmızı kart gördü.
- "Kötü performans gösteren olmadı
Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, AA muhabirine, bu sezon mücadele eden her oyuncusundan memnun olduğunu söyledi. Mutlaka her futbolcunun iniş çıkış yaşayabildiğini aktaran Laleci, "Pandemi döneminden sonra tüm oyuncularımızla lige iyi bir dönüş yaptık." dedi.
Bu süreçte 2002 doğumlu Cem Çelik, 2001 doğumlu Murat Elkatmış ve Yusuf Talum, BAL'dan transfer ettikleri 1998 doğumlu Ömer Şahbaş'ın iyi performans sergilediğini kaydeden Laleci, "Hepsi bize güzel karşılık verdi. Bu da bizi çok sevindirdi. Mustafa Çeçenoğlu, kalecimiz Selmani, bunların performansıyla beraber gençler hiç sırıtmadı. Bana kötü performans gösteren oyuncum var mı deseniz, ben yok derim. İnişler çıkışlar oldu ama kötü performans gösteren kimse olmadı." diye konuştu.
- Sezon raporu
Ekol Göz Menemenspor'da 2019-2020 sezonunda forma giyenlerin performansları şöyle:
|Oyuncu
|Maç
|Süre
|Sarı
|Kırmızı
|Gol
|Abdelaye Diakite
|10
|603
|1
|0
|0
|Abdülkadir Taşdemir
|1
|90
|0
|0
|0
|Akanbi
|7
|137
|0
|0
|0
|Alberk Koç
|19
|1710
|3
|0
|0
|Ali Keten
|25
|1993
|4
|0
|1
|Ali Özgün
|25
|1539
|3
|0
|4
|Amir Güren
|1
|90
|0
|0
|0
|Canberk Aydın
|7
|548
|0
|0
|0
|Cem Çelik
|3
|174
|1
|0
|0
|David Domgjonas
|12
|1080
|3
|0
|1
|Ercan Coşkun
|24
|1986
|6
|1
|1
|Furkan Bayır
|4
|271
|1
|0
|0
|Galip Güzel
|5
|208
|2
|0
|0
|Gentian Selmani
|32
|2880
|4
|0
|0
|Halil İbrahim Sönmez
|7
|200
|1
|0
|1
|Harun Kavaklıdere
|5
|154
|1
|0
|0
|Henry Onaka
|1
|1
|1
|0
|0
|Hüseyin Çolak
|25
|1198
|6
|0
|4
|Ibrahim Sangare
|7
|416
|2
|0
|0
|Jasmin Trtovac
|19
|1599
|3
|0
|0
|Mehmet Boztepe
|29
|1996
|4
|0
|6
|Muhammed Ali Doğan
|18
|984
|7
|0
|0
|Murat Elkatmış
|14
|640
|2
|1
|1
|Murat Erdemir
|28
|2202
|4
|0
|0
|Mustafa Çeçenoğlu
|31
|2308
|9
|0
|4
|Ömer Şahbaş
|2
|180
|0
|0
|0
|Özkan Yıldırım
|6
|285
|1
|0
|1
|Rıdvan Koçak
|13
|978
|2
|0
|2
|Samed Ali Kaya
|12
|792
|0
|0
|6
|Selim Aydemir
|5
|91
|0
|0
|1
|Semih Ceylan
|5
|271
|3
|0
|0
|Sikiru Olatunbosun
|20
|897
|3
|0
|1
|Taşkın Çalış
|27
|2379
|10
|0
|3
|Tayfun Aydoğan
|30
|2349
|10
|0
|3
|Yusuf Talum
|5
|369
|0
|0
|0