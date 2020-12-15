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Spor Menemenspor, Eskişehirspor maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Menemenspor, Eskişehirspor maçı hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 16:30:05 -
Menemenspor, Eskişehirspor maçı hazırlıklarına başladı

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, 19 Aralık Cumartesi günü deplasmanda yapacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Cenk Laleci, Kesik Tesislerindeki antrenmanın ardından AA muhabirine, dün İstanbulspor karşısında son dakika golüyle yenilmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Dünkü mağlubiyetle 4 maçlık yenilmezlik serisinin bozulduğunu aktaran Laleci, "İstanbulspor güçlü bir rakip, kolektif futbol oynayan, iyi oyunculardan kurulu bir takım. Açıkçası bizden daha iyi oynadılar. Biz istediklerimizi yapamadık. Geçen haftalarda sergilediğimiz takım savunmasını sahaya yansıtamadık. Biraz dağınık bir görüntü verdik. O yüzden de mağlup olduk. Kırılma noktalarında hakemlerin yanlış kararlarıyla bizim de gardımızın düşürüldüğü zamanlar oluyor. Yan hakemlerin verdiği, vermediği, orta hakemleri engellediği kararlar vardı. Bu kriz zaten Türkiye genelinde olduğu için ne desek boş." ifadelerini kullandı.

Bu maçı unutarak Eskişehirspor karşılaşmasına hazırlandıklarını, cumartesi günü deplasmanda zorlu bir rakiple karşılaşacaklarını aktaran Laleci, "Rakibimizin zaaflarını, iyi yerlerini analiz ederek çalışacağız." diye konuştu.

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