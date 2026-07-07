Menemen'de Utku Taş'ın öldüğü metruk bina yıkılıyor: 4 öğretmene soruşturma izni

Yıkım kararı ve ihale süreci başlıyor

İzmir'in Menemen ilçesinde akran zorbalığı iddiasıyla gündeme gelen olayda kritik bir aşamaya gelindi. Kemal Utku Taş'ın (16) hayatını kaybettiği 30 Ağustos Mahallesi'ndeki metruk binanın yıkılmasına karar verildi. Menemen Belediyesi'nin ilerleyen günlerde yıkım için ihale açması bekleniyor.

Menemen Belediyesi'nin kendi imkanlarıyla yıkım için uygun ekipmanı bulunmuyor. Belediye, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden personel ve iş makinesi desteği talep etti. Büyükşehir'in incelemesinde binanın çok katlı ve özel mülkiyet olması, uzun kollu iş makinesinin bulunmaması nedeniyle yıkımın riskli olduğu değerlendirildi. Yıkım ihale yoluyla yapılacak.

Olayın kronolojisi: Okul gezisi, kayboluş ve ölüm

Yıldız Tınaz İzmirlioğlu Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Kemal Utku Taş, 20 Kasım'da Eskişehir ve Ankara'ya düzenlenen okul gezisine katıldı. Gezinin ardından eve dönen Taş, 23 Kasım sabahı İngilizce kursuna gideceğini söyleyerek evden ayrıldı.

Geri dönmeyen genç, 30 Ağustos Mahallesi'ndeki metruk bir binadan düşerek hayatını kaybetti. Otopsinin ardından toprağa verilen Taş'ın ölümünde intihar ihtimali üzerinde duruldu. İzmir Adli Tıp Kurumu'nun raporunda alkol veya zehirlenme bulgusuna, cinsel saldırıyı destekleyen sperm bulgusuna rastlanmadığı belirtildi.

Akran zorbalığı iddiaları ve ailenin hukuki mücadelesi

Bir süre sonra bazı okul arkadaşları, Kemal Utku Taş'ın gezi sırasında psikolojik ve fiziksel akran zorbalığına uğradığını iddia etti. Bu iddiaları öğrenen aile, konuyu avukatları aracılığıyla yargıya taşıdı.

Aile ayrıca oğullarının hayatını kaybettiği metruk binanın yıkılması için CİMER'e başvurdu. Gelen cevapta yapının zaman zaman asayişi olumsuz etkileyen durumlara konu olduğu, uygunsuz kullanımların yaşandığı belirtildi. Geçmişte ölümle sonuçlanan intihar vakalarının yaşandığı vurgulanarak binanın kamu güvenliği açısından risk oluşturduğu değerlendirildi.

"Çocuklar denetim dışı kalmış": MEB müfettiş raporu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişin hazırladığı ön inceleme raporunda çarpıcı tespitler yer aldı. Rapora göre öğretmenler, 21 Kasım 2025'te Ankara Kızılay'da öğrencilere serbest zaman verdi. Öğretmenler birlikte yemeğe giderken öğrenciler, konakladıkları konukevinde 45 dakika boyunca başlarında kimse olmadan denetim dışı kaldı.

Bu sürede öğrencilerin alkol aldığı belirlendi. Bunun üzerine okul müdür yardımcısı S.M., Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.G., kimya öğretmeni F.U. ve İngilizce öğretmeni S.T. hakkında soruşturma izni verildi.

Mahkeme itirazları oy birliğiyle reddetti

Haklarında soruşturma izni verilen 4 öğretmen karara itiraz etti. İtirazları değerlendiren İzmir Bölge İdari Mahkemesi 1'inci İdare Dava Dairesi, dosyadaki raporları ve belgeleri inceledi. Mahkeme, öğretmenler hakkında soruşturma açılmasını gerektirecek yeterli ve makul şüphe bulunduğuna kanaat getirdi.

İdare Dava Dairesi, öğretmenlerin itirazlarının reddine oy birliğiyle ve kesin olarak karar verdi. Böylece 4 öğretmen hakkındaki soruşturma süreci resmen yoluna girdi.

Sıkça Sorulan Sorular

Kemal Utku Taş kimdir?

İzmir Menemen'deki Yıldız Tınaz İzmirlioğlu Anadolu Lisesi'nde okuyan 16 yaşındaki 10'uncu sınıf öğrencisiydi.

Olay ne zaman ve nasıl gerçekleşti?

20 Kasım'da okul gezisine katılan Taş, 23 Kasım sabahı evden ayrıldı ve 30 Ağustos Mahallesi'ndeki metruk binadan düşerek hayatını kaybetti.

Öğretmenler hakkında neden soruşturma izni çıktı?

MEB müfettiş raporuna göre Ankara Kızılay'da öğrencilere serbest zaman verilmesi ve 45 dakika denetimsiz kalmaları nedeniyle 4 öğretmen hakkında soruşturma izni verildi.

Mahkeme öğretmenlerin itirazını neden reddetti?

İzmir Bölge İdari Mahkemesi, soruşturma açılmasını gerektirecek yeterli ve makul şüphe bulunduğuna kanaat getirerek itirazları oy birliğiyle reddetti.

Metruk bina neden şimdi yıkılıyor?

Ailenin CİMER başvurusu üzerine yapının kamu güvenliği açısından risk oluşturduğu değerlendirildi ve yıkım kararı alındı.

Yıkım ne zaman yapılacak?

Menemen Belediyesi'nin ilerleyen günlerde ihale açması bekleniyor.