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Menemen’de AK Parti’nin kuruluş yıl dönümüne özel program

İzmir’in Menemen ilçesinde, AK Parti’nin 18.

16 Ağustos 2019 Cuma 17:25
Menemen’de AK Parti’nin kuruluş yıl dönümüne özel program

İzmir’in Menemen ilçesinde, AK Parti’nin 18. kuruluş yıl dönümü nedeniyle etkinlikler düzenlendi. Etkinliklere katılan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "2023 hedeflerimize doğru aralıksız devam ediyoruz" dedi.


AK Parti’nin 18 kuruluş yıl dönümü nedeniyle tüm yurtta etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Menemen ilçesinde de bir etkinlikler vardı. Halk oyunları gösterilerinin yapıldığı programlar kapsamında vatandaşlara lokma da ikram edildi.


Cumhuriyet Meydanı’ndaki etkinlikte konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "AK Parti ahde vefa partisidir. Genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan iyi ki AK Partiyi kurdu; iyi ki 17 yıldır milletimize hizmet ediyoruz ve hizmet etmeye devam edeceğiz. Bir yerel seçimi geride bıraktık. Bizde 2023 hedeflerimize doğru aralıksız devam ediyoruz. Menemen ilçe teşkilatımızda İzmir’deki tüm ilçelerimiz gibi başarılı çalışmalar yürüttüler; hepsine teşekkür ediyorum. ’Bir olacağız, beraber olacağız, diri olacağız, güçlü olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız’ diyoruz ya onun öncesinde hep birlikte Menemen, hep birlikte İzmir olacağız. Durmak yok yola devam" dedi.


Etkinliğe ayrıca; Menemen AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Sıtkı Yüksel, AK Parti Menemen Belediye Başkan Adayı Durmaz Bayraktar, Milliyetçi Hareket Partisi Menemen İlçe Başkanı Ali Rıza Bölük, eski ilçe başkanları ve partililer katıldı.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 17:25
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