Menemen Belediyesinden alacaklı firma, Belediye Başkanı Aksoy hakkında suç duyurusunda bulundu

İZMİR (AA) - Zimmet ve irtikap soruşturmasıyla gündeme gelen Menemen Belediyesinden alacağı bulunan bir firma, dün tutuklanan Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında görevi kötüye kullanarak kamuyu zarara uğrattığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Menemen Belediyesinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini karşılayan şirketin avukatı olan İsmail Can Yavuz, AA muhabirine, 600 bin liralık alacağın ödenmediği ve haciz sürecinde alınan kararlarla kamunun zarara uğratıldığı iddialarıyla Serdar Aksoy hakkında Menemen Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Firmanın alacaklarını tahsil edemediği için mağdur olduğunu, belediye yetkilileri ile uzun süre görüşmeler yaptıklarını, sonuç alınamaması üzerine haciz sürecini başlattıklarını ifade eden Yavuz, belediyeye ait bir zeytinyağı tesisinde işlemi yapacakları sırada belediye avukatlarının borcun ödeneceği yönündeki sözleri üzerine işlemi durdurduklarını ifade etti.

Borcun verilen söze rağmen yine ödenmediğini, bu nedenle belediyenin borç yükünün daha da arttığını öne süren Yavuz, "Belediyede kamu zararı oluşmaması için ödeme yapmalarını söyledik. Yine yapmadılar. Biz de bununla ilgili görevi kötüye kullanarak kamuyu zarara uğrattıkları için suç duyurusunda bulunduk. Bundan sonra konu yargıdadır." dedi.

Menemen Belediyesine yönelik yürütülen "zimmet ve irtikap" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da bulunduğu 11 kişi tutuklanmıştı.