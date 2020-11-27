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Siyaset Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy görevden alındı
Siyaset

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy görevden alındı

İçişleri Bakanlığı, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 15:39:00 - 2020-11-27 16:20:14
Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy görevden alındı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Serdar Aksoy hakkında Bakanlığın Mülkiye Başmüfettişlerince yürütülen soruşturmalar ile Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca "zimmet suçu" kapsamında yürütülen soruşturmanın devam ettiği hatırlatıldı.

Aksoy'un bu dosya kapsamında Menemen Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklandığı ifade edilen açıklamada, bu nedenle Anayasanın 127'nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5389 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi gereğince Aksoy'un geçici tedbir kararı olarak Bakanlıkça görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu.

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Yorumlar

sizofren savar

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