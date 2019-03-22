Menemen Açık Ceza İnfaz Kurumunda bin fidan toprakla buluştu

İzmir’de, Menemen R Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlüler ve katılımcılar, Orman Haftası nedeniyle bin adet zeytin fidanını toprakla buluştu.

Menemen R Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidanları toprakla buluşturdu. Etkinliğe katılan hükümlü ve katılımcılar, bin fidanı tek tek dikerek suladı.

Keyifli dakikalar yaşandığı programda konuşan Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Gündoğdu, "Hükümlü ve tutukluların; doğru davranış, tutum ve alışkanlıkları benimseyerek yeniden suç işlemelerini önleyecek ahlaki değerler kazanmalarını sağlamak, kurum hayatını normal hayata yakınlaştırarak bu kişilerin salıverilmelerinden sonra topluma uyumlarını kolaylaştırmak ve dış olaylara, tahriklere karşı sabırlı, dayanaklı ve soğukkanlı hale getirmek ceza infaz kurumlarının hedefleri arasındadır" dedi.

Ceza İnfaz Kurumu Müdür Metin Erkılıç da, 187 bin 600 metrekare alan üzerinde faaliyetine devam eden Menemen Ceza İnfaz Kurumları’nın 2015 yılında faaliyete geçtiğini, 2 bin hükümlü ve tutukluyu barındırdığını belirtti.

100 bin metrekare araziye 5 bin fidan dikmek için çalışmalar sürüyor

Erkılıç, "Kurumumuz dışında Menemen Adliye Kafeteryası işletilmektedir; ayrıca temizlik iş kolumuzda İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı ile yapılan protokol kapsamında, 45 hükümlü çalıştırılmaktadır. Menemen Ceza İnfaz Kurumları arazisine bin adet zeytin fidanı dikimi yapılmıştır.Menemen Adalet Ormanı oluşturulması için Hatundere-Türkelli mahallelerinde bulunan Dumanlı dağ mevkiindeki 100 bin metrekare araziye 5 bin fidan dikmek için çalışmalar devam etmektedir. Tarım iş kolunda çilek yetiştiriciliği, seracılık ve arıcılık faaliyetleri için çalışmalar sürdürülmektedir" diye konuştu.

Düzenlenen fidan dikim etkinliğine; İzmir Cumhuriyet Başsavcısı vekili Mustafa Gümüş, Menemen Kaymakamı Mustafa Özkaynak, 57. Topçu Tugayı Komutan Yardımcısı Topçu Albay İbrahim Ethem Çağcı, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Gündoğdu, Kuzey Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Murat Kayançiçek, Güney Ceza İnfaz Kurumlarından Cumhuriyet Savcısı Cihan Yıldız, hakim ve savcılar, kamu kurumları daire amirleri, ceza infaz kurumu müdürleri, hükümlüler ve personeller katıldı.