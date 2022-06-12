Menekşe açtıran organik sıvı gübre tarifi: Menekşe bakımı, menekşe nasıl yetiştirilir?

Menekşe, menekşegiller familyasına bağlı olan ve Viola cinsini oluşturan bitkilerin ortak adıdır. Yaklaşık 400-500 farklı türü vardır. Dünyanın birçok yerinde yetişebilmektedir. Aydınlık, gölge ve nemli bölgelerde daha rahat yetişir. Yaprakları kalp şeklini andırır. Mavi, sarı, pembe, beyaz, mor gibi çok renkli açan türleri vardır. Tüm bahar ve yaz döneminde çiçek açtığı görülebilir. Menekşe çiçeği, balıklara aroma katmak, tatlıları renklendirmek ve içecekleri lezzetlendirmek için kullanılır. Evde bitki yetiştirmek isteyenlerin de ilk tercihlerinden biridir. Hafif ve hoş bir kokusu vardır. Hercai menekşesi, Cezayir menekşesi, Afrika menekşesi ve dağ menekşesi en çok bilinen çeşitleridir.

Menekşe yetiştirmeyi sevenler için harika gübre tarifi

Menekşeler çok hassa vede ilgiyi seven bitkiler arasında yer almaktadır. İyi bakıldığında, yetişmesi için uygun ortam sağlandığı zaman uzun ömürlü menekşeler yetiştirmek mümkündür.

Menekşe bakımında direk gün ışığını sevmeyen ve de nemli ortamları seven bir çiçek türüdür. Menekşe sulaması oldukça önemlidir. Yapraklarına suyun gelmemesine dikkat etmeliyiz suyu toprağına vermekte fayda vardır. Menekşenin bozulmasına neden olabilecektir.

Menekşe bakımında organik sıvı gübre yaparak daha güçlü açan menekşeler elde edebilirsiniz.

Menekşe Açtıran Organik Sıvı Gübre Tarifi

1 Yemek kaşığı tohum

Tohum olarak, mısır, nohut, kabak çekirdeği, ay çekirdeği, fasulye, susam, evinizde ne varsa tohum olarak kullana bilirsiniz. İstediğiniz tohumları kullanın

Yumurta kabuğu 5 tane kullanabilirsiniz.

Muz kabuğu

1 Paket maya

Nasıl yapılır?

Tohumları ronda da çekelim ve toz haline getirelim diğer malzemeleri ekleyip, 5 lt pet şişe içerisine koyup üzerine su ekleyip 5 gün bekletip, sonra tülbent ile süzelim ve sonrasında 2 litre suya 1 tatlı kaşığı ilave edelim bu şekilde kullanalım. Detaylı anlatım için videomuzu izleyerek tarifi uygulaya bilirsiniz.

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Menekşe Bakımı Nasıl Yapılır?

Aydınlık ortamları sevse de doğrudan güneş ışığına maruz kalmamalıdır. Bu yüzden mutfak gibi havadar ve aydınlık ortamlarda yetişebilir.

Menekşeler nemli ortamları sever. Ocakta pişen yemeklerin nemi, bu bitkiye iyi gelir.

Menekşe toprağının da sürekli nemli olması gerekir. Sulama işlemi, toprağın kurumasına izin vermeyecek şekilde ayarlanmalıdır.

Altında ayrı bir kap bulunan drenajlı saksılar tercih edilirse, nem dengesi daha iyi ayarlanır.

Bitkinin çiçeklerine ve yapraklarına su gelmemesine dikkat edin. Sulama işlemi için dar ağızlı bir kap seçebilir veya spreç uçlu şişeleri tercih edebilirsiniz.

Toprak seçimi: Hafif ve nem tutan topraklar tercih edilmelidir. Toprağa bir ölçek torf, bir ölçek ponza ve bir ölçek vermikülit karıştırılabilir.

Saksı seçimi: Menekşe saksısı derin değil yayvan olmalıdır. Çiçeğin kökleri fazla derine inmez. Çiçeklenme döneminde fosfor oranı yüksek gübreler tercih edilebilir.

Ortam sıcaklığı: 15 derecenin altı ve 27 derecenin üstü menekşe bakımı için uygun değildir. Ayrıca rüzgar ve sert hava koşulları bitkinin zarar görmesine neden olur. Bu yüzden cereyan olabilecek yerlere konumlandırılmamalıdır.

Menekşe Nasıl Çoğaltılır?

Sahip olduğunuz menekşenin yapraklarını güzelce budayın.

Yaprakları budarken en az 3-4 cm sapı olmasına dikkat edin.

Yaprakları bitkiye hasar vermeden ayırın. Bu yaprakları içi su dolu bardakta bir süre bekletin. Bu işlem sapların köklenmesini sağlar.

Köklenen yaprakları doğrudan yeni saksılara ekin. Saksının drenajlı olmasına dikkat etin.

Saksının 1/4'ünü toprakla doldurduktan sonra, sap kısımlarını hafifçe toprağa gömün.

Yaprakların üst kısmının toprakla temas etmediğinden emin olun.

Ekim işleminden sonra üzerine bir miktar daha toprak ekleyin. Ancak çok bastırmayın.

Ekim işleminin ardından toprağa ilk can suyunu verin. Daha sonra yukarıda anlattığımız gibi menekşe bakımına devam edebilirsiniz.

Ortalama 6 ay sonra yeni menekşeniz çiçek vermeye başlayacaktır.

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