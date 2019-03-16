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Menderes’te mitingli açılış

Menderes Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Menderes Belediye Başkan Adayı Bülent Soylu’nun Menderes’teki seçim ofisi açılışı binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

16 Mart 2019 Cumartesi 11:07
Menderes’te mitingli açılış

Menderes Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Menderes Belediye Başkan Adayı Bülent Soylu’nun Menderes’teki seçim ofisi açılışı binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Cumhur İttifaki İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekçi de Soylu’nun seçim ofisi açılışına katıldı.


Gümüldür ve Özdere’de seçim ofisi açılışlarını yapan Menderes Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Menderes Belediye Başkan Adayı Bülent Soylu’nun Menderes’teki merkez seçim ofisinin açılışı da gerçekleşti. AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekçi’nin de katıldığı seçim ofisi açılışı mitinge dönüştü. Binlerce Menderesli’nin katılımıyla gerçekleşen açılışta Başkan Soylu, yeni dönemin müjdelerini verdi.


Açılışta konuşan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, "5 yıllık görev süremizde yapmış olduğumuz hizmetler ile Menderes’imizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda, gösterdiği hedefte muasır medeniyetler seviyesine çıkardık. Laf üretmedik, hizmet ürettik. Verdiğimiz sözleri hep tuttuk. Menderes’imize ilkleri yaşattık" dedi.



10 mega toplam 72 proje


Yeni dönem için 72 proje hazırladıklarını kaydeden Başkan Soylu, "Artık önümüzde yeni bir dönem var. Yeni dönem için 10’u mega proje olmak üzere toplam 72 proje belirledik. Kentsel gelişim projelerimiz, sosyal yaşam alanı projelerimiz, tarımsal kalkınma projelerimiz, sosyal ve kültürel projelerimiz ile Menderes’imizi İzmir’in merkezi yapacağız. İlçemizin en büyük sorunu haline gelen trafik sorununu yeni kent meydanı, belediye binası ve yer altı otoparkı projemizle çözeceğiz. Görece Naim Süleymanoğlu Millet Bahçesi ile İzmir’in en güzel sosyal yaşam alanını ilçemize kazandıracağız. Sahil bölgemize doğalgazı, 25 yataklı devlet hastanesini ve Özdere Orta Mahalle-Gümüldür arası sahil yolunu ve duble yollarımızı kazandıracağız, ilçe merkezimize kazandıracağımız kültür, sanat ve kongre merkezi ile Menderes’imizi cazibe merkezi haline de getireceğiz. Dere ıslahı ve peyzaj çalışmalarımız ile nefes alacak yeni alanları oluşturacak, tarım ihtisas sanayi bölgesi ile üreticimiz desteklenecek, üniversite ile ilçemize ivme kazanacak" dedi.


Cumhur İttifakı ile kazananın İzmir olacağını kaydeden AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya da, "Menderes’te 5 yıldır yapılanlar ortada. Yeni dönemde de Cumhur İttifakı adayımız Bülent Soylu ile kazanan yine Menderes olacak. İzmir’de de Cumhur İttifakı Adayımız Nihat Zeybekçi ile makus talihinden kurtulacak ve hak ettiği hizmetlere kavuşacak" şeklinde konuştu.


Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekçi de şöyle konuştu:


"Benim İzmirli hemşehrim artık İzmir’in vaktinin çalınmasına müsaade etmeyecek. 31 Mart’ta o zeybek İzmir’in kalbinde oynanacak. 20 yıldan beri İzmir’i uyuttular. Her başladığımız işi en fazla 100 gün içerisinde bitireceğiz. Allah’ın izniyle 31 Mart’ta mazaretsizler gidecek, hizmetkarlar gelecek. İzmir’e hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor. Menderes bizim göz bebeğimiz. Bu bölgeyi gıda, tarım ve teknolojide öncü yapacağız. Çiftçi kardeşim, serası olan kardeşim ne üretirse üretsin büyükşehir olarak yanında olacağız ve destekleyeceğiz. Bizimle kazanan üreticimiz olacak."

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 11:07
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