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Menderes’te "Hayata Engel Yok"

İzmir’in Menderes ilçesinde, belediye tarafından hayata geçirilen proje ile engelli çocuklar ve aileleri sahil bölgesinde ağırlandı.

23 Ağustos 2019 Cuma 11:37
Menderes’te "Hayata Engel Yok"

İzmir’in Menderes ilçesinde, belediye tarafından hayata geçirilen proje ile engelli çocuklar ve aileleri sahil bölgesinde ağırlandı.


Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve sosyal yaşamda daha çok yer almalarını sağlamak için çalışmalar yürüten Menderes Belediyesi, "Hayata Engel Yok" projesi kapsamında 38 engelli çocuğu aileleriyle birlikte ilçenin sahil bölgesinde ağırladı. Gün boyu çocuklar ve aileleri, Özdere’de güzel havanın tadını çıkardı, deniz keyfi yaşadı.


Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, engelsiz Menderes için kolları sıvadıklarını belirterek, "Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezindeki evlatlarımızı ve ailelerini sahillerimizde konuk ettik. Engelsiz bir dünya için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Onlar için pozitif ayrımcılık yapacak ve yaşam kalitelerini arttıracağız. Bu kapsamda hayata geçireceğimiz engelsiz plaj ile tüm hemşehrilerimizi denizle buluşturacak ve plajlarımızdan yararlanmalarını sağlayacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:37
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