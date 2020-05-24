Menderesli çocukların bayramda yüzü güldü

İzmir’in Menderes ilçesindeki çocuklar, belediyenin başlattığı giysi kampanyası ile bayramlık kıyafetlerine kavuştu.

Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, "Bu bayram bir çocuğu da siz giydirin" kampanyası başlatıldı. Vatandaşlar kampanyaya büyük ilgi gösterirken, belediye köprü görevi gördü. Kampanya kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile destekte bulunmak isteyen vatandaşlar, belediyeye ulaşarak kayıt oluşturdu. Kayıt sonunda oluşan verilere göre alınan bayramlık kıyafetler, Ramazan Bayramı öncesinde çocuklara belediye tarafından ulaştırıldı. Alınan kıyafetlerle çocukların yüzleri güldü.

Kampanyaya destek veren tüm hayırseverlere teşekkür eden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Bayramlar; mutluluktur, birliktir, beraberliktir, dayanışmadır. Bayramın maneviyatını ilçemizde en güzel şekilde yaşıyoruz. "Bu bayram bir çocuğu da siz giydirin" kampanyamıza destek veren yardımseverlerimizin hediyeleri çocuklarımıza ulaştı. Çocuklarımızın gözlerinde ki sevinç, yüzlerinde ki mutluluk bizim için dünyalar değerinde. Kampanyamıza katkı koyan herkese teşekkür ederiz. Her şey çocuklarımız için” dedi.