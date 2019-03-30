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Menderes Türel eşi hakkındaki kaset iddialarına sert çıktı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan adayı Menderes Türel, eşi Ebru Türel hakkındaki kaset iddialarına sert tepki göstererek, "Son 10 saat içerisinde, klasik FETÖ taktikleri FETÖ'cü hesaplarından montaj kasetlerle yayılıyor. Yazık ya değer mi?" dedi.

30 Mart 2019 Cumartesi 13:44
Menderes Türel eşi hakkındaki kaset iddialarına sert çıktı

Türel, Antalya Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (ANSİAD) kahvaltı programında, iş insanlarıyla bir araya gelerek, projelerini anlattı.

Hep hizmet etmeye, kente güzel şeyler kazandırmaya çalıştıklarını aktaran Türel, yerel seçimlerle genel siyasete yönelik değişiklik beklemenin deveye hendek atlatmaktan zor olduğunu belirtti.

Önemli olanın Antalya'yı düşünmek olduğunu, kaybedeceğini anlayanların hakkında olur olmaz iftiralarda bulunduğunu vurgulayan Türel, şöyle konuştu:

"Benimle ilgili olur olmaz iftiralar, artık kaybedeceğini anlamanın aciziyeti içerisinde son dakika iftiralarının, denize düşen yılana sarılır misali ortaya çıkardığı süreci yaşıyoruz. Antalya'ya hep hizmet etmek için gayret ettik. Son günlere girdiğimizde siyasetin çirkin yüzünü yeniden görmeye başladık. Bu beni üzüyor. Bunları 2004'te, 2009'da, 2014'te yaşadım. Son dakikada kaybedeceklerini anlayanlar, çirkin siyasi iftiralara başvurmak zorunda kalıyorlar. 2009'da da çok üzülerek dinlemiştik, Sayın Akaydın benim için "Valencia'da villası var' demişti ama rezil oldu. Bir seçimi kazanmak için bu iftiralara başvurmaya değer mi? Son 10 saat içerisinde klasik FETÖ taktikleri, FETÖ'cü hesaplarından montaj kasetlerle yayılıyor. Yazık ya değer mi? Bir kadına bir başkan eşi diye öylesine FETÖ hesaplarından, FETÖ'nün montaj kasetleriyle hitap etmek ve seçimi kendi lehine çevirmek ne adamlığa yakışır ne başka bir şeye yakışır. Benim edebimle söyleyebileceğim tek şey yazıklar olsun demektir."

ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı da yaptığı selamlama konuşmasında, projelerin hayata geçirilmesinde iş insanları olarak her zaman desteğe hazır bulunduklarını belirtti.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 13:44
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