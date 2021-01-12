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Spor Menajeri konuştu: İstediği kulüple görüşebilir
Spor

Menajeri konuştu: İstediği kulüple görüşebilir

Fenerbahçe'ye transferi son günlerde çok konuşulan Mesut Özil'in menajeri ve avukatı Dr. Erkut Söğüt, transferde son durum hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 20:04:00 -
Menajeri konuştu: İstediği kulüple görüşebilir

Fenerbahçe ile adı son günlerde çok anılan Mesut Özil'in menajeri ve avukatı Dr. Erkut Söğüt, beIN Sport ekranlarında transferdeki son durum hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Erkut Söğüt'ün açıklamaları şu şekilde:

"Mesut Özil, Almanya'dan geldi ve karantina süreci devam ediyor. Bir iki gün içinde o süre dolacak."

"Sözleşme bitimine 6 ay kaldığı için istediği kulüple görüşebilir. Bunu Arsenal kulübü de biliyor. İki tane seçenek var, ya Ocak ayında gideceğiz ya da sene sonunda gideceğiz."

"Mesut, kadro dışı kalmasına rağmen A takımla idmanlara devam etti. Mesut'un eksikliği sadece maç. Onun dışı her şeye devam ediyor. Form durumunda hiçbir sorunu yok. Maç eksiğini de çok kısa süre içinde kapatır."

"Mesut'un Fenerbahçeli olduğunu herkes biliyor zaten. Bunu her zaman söyler. Mesut sadece bir futbolcu değil, o bir Fenerbahçeli."

"Mesut için çalışan 10 kişilik bir ekip var. Bu ekibin görev dağılımı var. Bizi sadece transfer yapıyor, komisyon alıyor diye görüyorlar ama öyle değil. Mesut bir çok yerde yardımlarda bulunuyor. Bende bunlara katılıyorum. Geçen sene üç farklı ülkeye gittim."

"Biz Mesut'un marka kişiliğini oluşturduk. 'M10' markası için Amerika'dan bir tasarımcı ile anlaştık. Bir sene sürdü bunun oluşması. Futbolculuktan sonraki kariyerinde faydası olacak. Mesut oynamadığı halde 100 milyona yakın takipçisi var halen."

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