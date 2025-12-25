Menajeri açıkladı: Fener, Salah'a teklif yaptı

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Fenerbahçe, transferde ses getirecek bir isim için nabız yokladı. Sarı-lacivertlilerin, Mohamed Salah için ilk teması kurduğu öne sürüldü.

Habere göre Fenerbahçe yöneticileri, pazartesi günü Mısırlı yıldızın menajeri Ramy Abbas ile görüştü. Görüşmede Salah’ın Türkiye’ye olası transferi sorulurken, menajerden olumsuz yanıt geldi. Abbas’ın, “Ya Liverpool’da kalacak ya da Suudi Arabistan’a gidecek” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Liverpool’da ilk 11 belirsizliği

Salah’ın, Liverpool’da teknik direktör Arne Slot ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle zaman zaman ilk 11’de yer bulamadığı belirtildi. Bu sezon Liverpool formasıyla 20 maçta 5 gol, 4 asist üreten 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2027’ye kadar devam ediyor.

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 30 milyon avro olan Salah, Mısır Milli Takımı formasıyla da 108 maçta 62 gol kaydetti.