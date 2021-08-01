Milyonlarca memurun, emeklinin gözü kulağı 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde. Memurlar şimdiye kadar yalnızca emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin kendileri içinde geçerli olup olmayacağını merak ediyor. Peki, memurlara bayram ikramiyesi verilecek mi?

Memurlara bayram ikramiyesi var mı? Memurlara bayram ikramiyesi verilecek mi?

4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisini ilgilendiren 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde pazarlık süreci 2 Ağustos'ta yapılacak ilk toplantıyla başlayacak.

Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler belirledi. İki konfederasyon, hükümetten taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulundu.

Konfederasyonların ortak talepleri arasında, tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesi, gelir vergisinin yüzde 15'ini aşan kısmının karşılanması gibi maddeler de yer alıyor.

Memur ve memur emeklileri için 2 Ağustos’ta yapılacak ilk toplantıyla başlayacak zam pazarlığı süreci, yasal olarak ağustosun üçüncü haftasında sona erecek.