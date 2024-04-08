Memurlara 6 haneli maaş zammı geliyor!

Seçim sona erdi, emekli ve memurlar Temmuz ayında yapılacak zamma kilitlendi. Mart ayı enflasyonu sonrası Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada dikkat çeken detaylar vardı. Temmuz ayındaki artışa göre memurlar 6 haneli maaşları görecek. Doktor, öğretmen, polis, hemşire, asgari ücret zammı ne olacak?

Seçim öncesi hükümet yetkilileri ve uzmanların yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan da Temmuz ayını işaret ederek hem memurlar hem emekliler hem de tüm çalışanlar "Enflasyon karşısında ezilmeyecekler" mesajı verilmişti.

Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte 3 aylık enflasyon oranı da belli oldu, memur, memur emeklisi için enflasyon farkı da netleşmiş oldu.

Memur maaşları ile memur emeklilerinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10 zam yapılacaktı. Mart ayı enflasyonu sonrasında yüzde 0.05 enflasyon farkı ortaya çıktı.

MERKEZ BANKASI TAHMİNİ NE?

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde dikkat çeken tahminlere göre Nisan ayı enflasyonu yüzde 3.42, Mayıs ayı enflasyonu ise yüzde 2.82 olarak tahmin edildi. Buna göre 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyonu öncesi zamma konu olacak oran tahminlere göre yüzde 22.35 olacak. Bu oran SSK ve Bağ Kur emekli maaşlarına yapılacak direk zamı işaret ediyor.

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Memur ve memur emeklilerinin zammı ise toplu sözleşme dair oranın yüzde 17,03 olması, 6 aylık enflasyon farkının da yüzde 6,39 olması bekleniyor. 6 aylık enflasyonun ise yüzde 24-25 aralığında şekillenebileceği öngörülüyor.

TEMMUZ'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Seçimlerden önce en düşük emekli maaşına zam yapılması gündemdeydi. Ancak emekliler büyük hayal kırıklığı yaşadı, temmuz ayına dikkat çekildi. Emekliler için birçok formül şimdiden konuşulmaya başlandı. Özellikle sosyal yardım formülü gündeme geldi. Bir diğer formül ise en düşük maaşın kök maaş ile eşitlenmesi formülü. Bu düzenleme sonrası oransal zammın maaşlara yansıtılması da ihtimaller dahilinde. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam 12.500 ila 15.000 lira arasında. Emeklinin talebi ise rakamın en az asgari ücret seviyesi olan 17.002 liraya yükseltilmesi yönünde.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 41 BİN LİRAYI GEÇECEK

Ocak 2024’te yüzde 49,25'lik memur zammı sonrası en düşük memur maaşı 32.860 TL’ye yükselmişti. 5 aylık veri baz alındığında en düşük memur maaşının yüzde 17,03’lük zam ile 38.456 liraya ulaşacak. Enflasyonun 6 ayın sonunda yüzde 25 gelmesi halinde ise bu rakam 41.075 lira olacak. Memur emeklisi için 5 aylık zam oranı ile maaşı 17.251 liraya, 6 aylık zam oranı ile 18.426 liraya yükselme ihtimali bulunuyor.

Mynet'te yer alan habere göre Temmuz ayında yapılacak tahmini yüzde 25 zamla birlikte 6 haneli memur maaşları da görülecek. Olası zamlar sonrasında bazı memurlar ilk kez 6 haneli rakamları görmüş olacak. Uzman doktor maaşı 102 bin liranın üzerini görecek. Ortalama memur maaşları ise 60 bin liranın üzerine yükselecek.

MEMUR MAAŞLARI (OCAK 2024 YÜZDE 49,25 – 6 AYLIK TAHMİNİ YÜZDE 25)

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 49.867 - 62.333

Memur (Üniversite mezunu) 9/1 – 34.235 - 42.793

Uzman öğretmen 1/4 – 44.085 - 55.106

Öğretmen 1/4 – 39.781 - 49.726

Başkomiser 1/3 – 48.920 - 61.150

Polis memuru 8/1 – 44.292 - 55.365

Uzman doktor 1/4 – 82.026 - 102.532

Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 – 40.179 - 50.223

Mühendis 1/4 – 50.856 - 63.570

Teknisyen (lise mezunu) 11/1 – 35.490 - 44.362

Profesör 1/4 – 72.422 - 90.527

Araştırma görevlisi 7/1 – 48.003 - 60.003

Vaiz 1/4 – 41.582 - 51.977

Avukat 1/4 – 47.823 - 59.778

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (OCAK 2024 YÜZDE 49,25 – 6 AYLIK TAHMİNİ YÜZDE 25)

Müsteşar 1/1 – 53.597 - 66.996

Genel müdür 1/1 – 47.438 - 59.297

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 18.616 - 23.270

Memur (Üniversite mezunu) 1/4 – 14.574 - 18.222

Öğretmen 1/4 – 22.076 - 27.595

Kaymakam 1.sınıf 1/4 – 31.254 - 39.067

Başkomiser 1/4 – 22.076 - 27.595

Polis memuru 1/4 – 22.076 - 27.595

Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 – 22.076 - 27.595

Mühendis 1/4 – 22.104 - 27.630

Teknisyen (Lise) 1/4 – 15.870 - 19.837

Pratisyen Hekim 1/4 – 32.626 - 40.782

Profesör 1/4 – 38.324 - 38.732

İmam Hatip – 22.076- 27.595

Avukat 1/4 – 22.076 - 27.595