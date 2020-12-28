Memura maaş zammı ne kadar? Memur maaşları ne kadar oldu?

Memurlara verilen zamlarda sabit oran yansımasına rağmen, bazı memur sınıflarında bu oran farklılık gösteriyor. 2021 memur maaşlarına ne kadar zam yapılacağı merak edildi. Peki, Emekli, polis, öğretmen, hemşire ve imamların 2021 Ocak maaşları ne kadar olacak?

Memur maaşları ne kadar oldu?

Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 7.02 olarak gerçekleşti.Kesin veri için geriye sadece Aralık ayı enflasyon verisi kaldı.Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 8'i bulacak.Bu tahminler gerçekleşirse 570,48 TL’ye kadar varan bir zam yaşanacak.En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan bin 6 bin 882 lira 85 kuruşa yükselecek.2021’de aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 719 liradan 3 905 ya da 3 918 TL’ye yükselecek.

2021 öğretmen maaşları ne kadar olacak?

Öğretmenler (1/4) Temmuz 2020'de 4.480 lira maaş alırken, öngörülen rakamlara göre Ocak 2021'de 5.226 TL maaş alması bekleniyor.9/1 derecesinde öğretmenler 2020'de 4.196 lira maaş alırken, öngörülen rakamlara göre yüzde 8 zam gelmesi halinde 335,68 TL ile Ocak 2021'de 4.531 TL maaş alması bekleniyor.

2021 Polis maaşları ne kadar olacak?

Başkomiser maaşının 6580 liradan 7 bin 047 liraya yükselmesi bekleniyor.

2021 bekçi maaşları ne kadar olacak?

Çarşı ve Mahalle Bekçisi (9/4) 3.590 lira alırken yeni maaş zammı ile birlikte bu rakam 255 lira artarak 3.845 liraya çıkması bekleniyor.

2021 Hemşire maaşları ne kadar olacak?

Hemşire maaşlarında (9/4) 317' TL'lik bir artış bekleniyor. Buna göre 4.470 lira alan bir hemşire yeni zamla birlikte 4.787 TL almış olacak.

2021 Memur emeklisi ne kadar olacak?

Memur emeklisi ise 2.717 TL ücret alırken yeni maaşı 193 lira artarak 2.910 lira olması bekleniyor.

Kaynak Yeniçağ: Memur maaşı 2021 oranları belli oldu. Memur maaş zammı ne kadar olacak? Öğretmen hemşire polis bekçi maaş zammı