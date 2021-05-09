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Ekonomi Memura bayram ikramiyesi var mı? Memurlar bayram ikramiyesi alacak mı?
Ekonomi

Memura bayram ikramiyesi var mı? Memurlar bayram ikramiyesi alacak mı?

Memurlara bayram ikramiyesi ne zaman? Ramazan bayramı öncesinde pek çok kişi memurların, bayram ikramiyesi alıp alamayacağı sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Memurlar bayramda ikramiye alıyor mu? Memurlara ne kadar bayram ikramiyesi veriliyor?

Yeniakit Publisher
2021-05-09 16:57:00 -
Memura bayram ikramiyesi var mı? Memurlar bayram ikramiyesi alacak mı?

2018 yılında bu yana ramazan ve kurban bayramlarında emekli vatandaşlara bayram ikramiyesi veriliyor. Peki, memurlara ikramiye veriliyor mu?

Memura bayram ikramiyesi var mı? Memurlar bayram ikramiyesi alacak mı?

Emekli vatandaşlara 2018 yılından itibaren her yıl ramazan ve kurban bayramlarında 1000’er lira ikramiye ödeniyor. Bu yıl ise bayram ikramiyesine zam yapıldı. Emekliler ikramiyelerini 1100 TL olarak aldı. Memurlara ise bayram ikramiyesi verilmiyor.

Kimler bayram ikramiyesi alabiliyor?

Emekliler

Yaşlılık aylığı alanlar

Vazife malullüğü aylığı alanlar

Malullük aylığı alanlar

Ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) alanlar

Sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişiler

Şehit yakınları

Gaziler

Muharip gaziler

Güvenlik korucuları

Şampiyon sporcular

Terörden zarar gören sivil vatandaşlar

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