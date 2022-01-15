Memur ve emekliler ocak ayı zammıyla birlikte ne kadar ödeme alacaklarını, zamlı maaşların ne zaman yatacağını araştırmaya başladı.

Memur zam farkı pazartesi günü yatar mı? Memur zam farkı ne zaman yatacak?

Memurlar, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaş, aylık ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. SSK emeklilerine zamlı maaşları 17-26 Ocak tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklilerine de 25-28 Ocak tarihleri arasında ödenecek.

Vatandaşlar kimin ne kadar ödeme alacağını merak ediyor. Sabah Gazetesi'ndeki habere göre; Mevcut aylığı 4016 lira olan emeklinin Ocak'ta zamlı aylığı 5259 lira, 210 liralık ek ödeme ile birlikte eline geçecek toplam aylık 5470 liraya çıkacak. Emekli aylığı 4321 lira olan 172 lira, 4748 lira olan 189 lira, 5583 lira olan 223 lira, 6155 lira olan 246 lira ek ödeme alacak.

Emekli aylıklarının yüzde 4'ü ek ödeme adı altında tüm emeklilerin hesaplarına her ay yatırılıyor. Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki defa emekli aylıkları zamlandıkça alınacak ek ödeme tutarları da artıyor. Bu ek ödemeler 2006 öncesinde yürürlükte vergi iadelerinin karşılığı olarak emeklilere veriliyor. Vergi iadesi yerine emeklilere çıplak maaşın yüzde 4'ü kadar ek ödeme yapılıyor.

Örneğin, geçen yıl Temmuz ayında 3147 lira alan Ahmet Bey'in aylığı Ocak zammıyla birlikte 974 lira artarak 4121 liraya çıktı. Bu yıl için 164 liraya çıkan ek ödemeyle Ahmet Bey'in hesabına 4186 lira yatacak.

Emekli aylığı geçen yıl 4509 lira olan Ayşe Hanım'ın aylığı bu yıl 1395 lira artışla Ocak ayında 5904 lira olurken alacağı ek ödeme de 236 liraya çıktı. Ayşe Hanım'ın alacağı aylık 6140 liraya ulaşacak. Geçen yıl 1990 lira aylık alan emekli bu yıl 2500 lira alırken ek ödemesiyle birlikte eline geçen tutar 2600 lira olacak.

SSK emekli maaşları 17-26 Ocak, memur emekli maaşları 15 Ocak ve Bağ-Kur emekli maaşları ise 25-28 Ocak tarihlerinde hesaplara yatacak. Memur emeklileri yüzde 2.5'luk farkı ise yasal düzenleme gelecek hafta Meclis'ten geçeceği için gelecek ay alacak. Ocak ayının ilk haftası emeklilik dilekçesini veren de yapılan zamlardan yararlanacak.