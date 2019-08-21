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Memur ve memur emeklisi zam son dakika memur kesimi toplu iş sözleşmesinde anlaşmayı kabul etti mi?

Hükümet ile Memur temsilcilerinin yaptığı toplu iş sözleşmesi görüşmesinde son dakika gelişmesi yaşandı.Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde uzlaşma sağlanamamıştır" dedi. Bu durumda, Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevliler Sendikaları Heyeti arasında 1 Ağustos'ta başlayan 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde yasal olarak belirlenen müzakere süresi tamamlandı. Hükümet ve memur sendikaları arasında 20 günlük süre zarfında sözleşme konusunda mutabakat sağlanamadı. Hükümet, 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam teklif etmişti.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:22
Memur ve memur emeklisi zam son dakika memur kesimi toplu iş sözleşmesinde anlaşmayı kabul etti mi?

Hükümet ile Memur temsilcilerinin yaptığı toplu iş sözleşmesi görüşmesinde son dakika gelişmesi yaşandı. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde uzlaşma sağlanamamıştır" dedi. Bu durumda, Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevliler Sendikaları Heyeti arasında 1 Ağustos'ta başlayan 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde yasal olarak belirlenen müzakere süresi tamamlandı. Hükümet ve memur sendikaları arasında 20 günlük süre zarfında sözleşme konusunda mutabakat sağlanamadı.

Memur kesiminin önünde iki seçenek var

Memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde yasal olarak belirlenen müzakere süresi sona erdi. Sürenin sona ermesiyle toplu sözleşmeyle ilgili Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru aşamasına gelindi. Buradaki sürecin işlemesi için memur sendikaları ya da hükümetin 21-23 Ağustos tarihlerinde Kurula başvurması gerekiyor.

Hükümet ile memur temsilcileri arasında mutabakat sağlanamadı

Memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde yasal olarak belirlenen müzakere süresi sona erdi. Sürenin sona ermesi nedeniyle toplu sözleşmeyle ilgili Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru süreci başlamış oldu. Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevliler Sendikaları Heyeti arasında 1 Ağustos'ta başlayan 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde yasal olarak belirlenen müzakere süresi tamamlandı. Hükümet ve memur sendikaları arasında 20 günlük süre zarfında sözleşme konusunda mutabakat sağlanamadı.

2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam kabul görülmedi

Görüşmeler kapsamında hükümet, 16 Ağustos'ta Kamu İşveren Heyeti adına ilk zam teklifini açıklamıştı. 2020'nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı ayında yüzde 3, 2021'nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan bu teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti. Bunun üzerine hükümet, 18 Ağustos'ta 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulunmuştu.  

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:22
  1. Memur ve memur emeklisi zam son dakika
  2. memur kesimi toplu iş sözleşmesinde anlaşmayı kabul etti mi?

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