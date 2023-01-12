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Gündem Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren teklif kabul edildi
Gündem

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren teklif kabul edildi

TBMM Genel Kurulu’nda memur ve memur emeklilerini ilgilendiren teklif kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 07:47:00 -
Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren teklif kabul edildi

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren teklif kabul edildi. TBMM Genel Kurulu’nda Sosyal Sigortalar Kanunu ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi.
Kabul edilen maddelere göre; memur ve memur emeklilerinin aylıklarına yüzde 30 zam yapılacak.
En düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL olacak.
İşverene verilecek sigorta primi yardımı 100 TL’den 400 TL’ye çıkarılıyor.

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