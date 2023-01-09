Memur ve emekliye yeni zam! Maaşlar daha cebe girmeden bir müjde daha

Heyecanla beklenen ek gösterge düzenlemesine ilişkin merak edilen sorular cevap buldu. Ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak'ta yürürlüğe giriyor. Göstergesi 3000'den 3600'e çıkan 25 yıllık çalışanın aylığına 2 bin 115, 30 yıl hizmeti olana da 2 lira 240 lira ilave artış yapılacak.

Bu yıl için yüzde 30 zam alan kamu çalışanları ve memur emeklilerine 3600 ek gösterge piyangosu da vuracak. Ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

Düzenlemeyle 1. dereceye kadar yükselen tüm çalışanların ek göstergesi 600 puan artırılırken, öğretmen, polis, hemşire müdür gibi bazı meslek gruplarında 2200 veya 3000'den 3600'e çıkarıldı.

Kamu çalışanlarına maaşları ek gösterge üzerinden ödenecek. Memur emeklileri de şubat ayından itibaren ek gösterge üzerinden aylık alacak.

Ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkan 25 yıllık çalışanın aylığına 2 bin 115 lira, 30 yıl hizmeti olana da 2 lira 240 lira ilave artış yapılacak.

Ek göstergesi 2200'den 3600'e yükselip 25 yıl hizmeti olanlar 2 bin 463 lira, 30 yıl hizmeti olanlar da 2 lira 587 daha fazla zam alacak. Sabah'ın haberine göre, heyecanla beklenen ek gösterge düzenlemesine ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle:

Ek gösterge hesaplaması nasıl yapılacak?

Ek gösterge düzenlemesi ile maaş artışı tazminat yansıtma oranlarıyla gerçekleşiyor. Ek gösterge 3600'e çıktığında tazminat yansıtma oranı da yaklaşık 60 puan yükseliyor. Buna göre, göstergesi 2200'den 3600'e, 3000'den 3600'e çıkanlar büyük kazanç elde edecek. Memurların maaşlarında 1.400-1.850 lira arasında değişen artışlar olacak.

Kamuda çalışan şef, araştırma ve planlama uzmanlarına da gösterge verilecek mi?

Birinci dereceye düşen 4 yıllık fakülte mezunu, üniversite okumuş herkesin 3600 kapsamına alınması talep ediliyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, düzenlemenin kapsamının daha fazla genişletilmesine yönelik taleplerin değerlendirildiği mesajını verdi. Meclis'te yapılacak bir düzenlemeyle çözüme kavuşturulması düşünülüyor.

Düzenlemeden ortaokul, lise mezunu memur da yararlanacak mı?

Ek gösterge artışından bütün kamu çalışanları ve memur emeklileri yararlanacak. Hiçbir ek göstergesi olmayanlara 600 ek gösterge verilecek. Yapılan düzenlemeler ortaokul, lise mezunu, iki yıllık üniversite bitirenlerin de cebine yansıyacak. 2 yıllık polis koleji mezunları, bekçi, uzman jandarma da yararlanacak.

Birinci dereceye gelen memurların göstergesi 3600 oldu. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve avukatların emekli aylıkları bu gösterge üzerinden ödenecek. Genel müdür yardımcısının ek göstergesi 4400'e, şube müdürü ve ilçe müdürünün ek göstergesi ise 3000'e çıkarılacak.

1 Ekim 2008'den önce işe başlayan memur da yararlanabilecek mi?

Düzenlemeden hem 1 Ekim 2008 tarihinden önce başlayanlar hem de yeni başlayan memur yararlanacak. Bu tarihten önce işe başlayanların hem emekli ikramiyeleri hem de emekli aylıkları artacak. Yeni başlayan memurlarda ise emekli aylığı hesabında ek gösterge kullanılmıyor. Yeni memurlar emekli olduğunda emekli ikramiyeleri artacak.

Dul ve yetim aylığı alanlar ek gösterge artışından yararlanacak mı?

Memur maaş ve emekli ikramiyelerini olumlu etkileyeceğinden sigortalının vefatı nedeniyle ödenen dul ve yetim aylıkları da artacak. Örneğin, öğretmen kadrosunda görev yaparken yaşamını yitiren eşinden 1998'den itibaren 1600 ek göstergeden dul aylığı alan hak sahibi 15 Ocak itibariyle 2200 gösterge üzerinden fark alacak.

Emekli aylıklarına yeni ek gösterge artışı ne zaman yapılacak?

Daha önce emekli olanlara esas ek gösterge rakamları 15 Ocak itibarıyla yansıtılacak. Buna göre hesaplanan aylıkları 1 Şubat'ta ödenecek. Aylıklarıyla birlikte 15-31 Ocak dönemi için aylık farkı yatırılacak. Yeni emekli olacaklar ve hak sahiplerinin aylık ve ikramiyeleri yeni göstergeye göre hesaplanacak.

Düşük ek göstergeye tabi göreve geçen memur 3600'den yararlanır mı?

Kariyer görevinden sonraki ilk ataması Kurumların 1, 2, 3 ve 4'üncü dereceli kadrolarından birine geçenler ek gösterge artışından yararlanacak, 5 ve sonraki dereceli kadrolara atananlar yararlanamayacak.

En yüksek memur aylığına göre yapılan ödemeler de yükselecek mi?

En yüksek devlet memuru maaşı 9500 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımına göre hesaplanıyor. En yüksek devlet memuru Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı olup ek göstergesine 400 puan eklendi. Ancak bu artış yapılan ödemelerde dikkatte alınmayacak.

Emekli aylıkları nasıl yansıyacak?

GÖSTERGESİ 600 ARTAN: 260 TL

3000'DEN 3600'E ÇIKAN (25 YIL): 2.115 TL

2200'DEN 3600'E ÇIKAN (25 YIL): 2.463 TL

Emeklinin ikramiyesi nasıl artacak?

3000'DEN 3600'E ÇIKAN (25 YIL): 53.000 TL

2200'DEN 3600'E ÇIKAN (25 YIL): 62.000 TL