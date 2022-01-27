Memur ve emekliye ek zam ile ilgili son dakika gelişmesi! Memur ve emekli ek zam yattı mı?

Memur, emekli ve öğretmenler için son dakika gelişmesi. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak ek zam Meclis’te kabul edildi. Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak- 30 Haziran 2022 dönemi için uygulanacak artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltilecek. Bu gelişme sonrası ilgili kişilerin araştırmaları yoğunlaştı. Emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları 27 Ocak'ta ödenecek.

Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; aylıklarını her ay alanlara Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, 3'er aylıklar halinde alanlardan Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara 1 aylık tutarında, Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara 2 aylık tutarında, Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi. Toplam 3 milyar 648 milyon lira fark ödemesi yapılacak.

En düşük memur emeklisi maaşı ne kadar oldu?

Sabah'tan Faruk Erdem'in aktardığına göre, yüzde 30.95'lik Ocak zammı en düşük memur emeklisi maaşını 3 bin 275 lira 90 kuruştan 4 bin 289 lira 79 kuruşa yükseltti. En düşük maaşta bin 13 lira 89 kuruşluk artış yaşandı. Buna göre 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az bin 13 lira 89 kuruş zam farkı yatırılacak. 3 aylık zam fark alacak emekliye ise en az 3 bin 41 lira 67 kuruş ödeme yapılacak.

Memur çocuk yardımı ne kadar?

Zam, memurların maaşlarının yanı sıra aile yardımlarına da yansıdı. Çalışmayan eş için ödenen yardım 535,16 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 117,72, 6 yaş üstü için 58,86 liraya çıktı. Buna göre eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memurun aile yardımı 770,60 liraya çıktı.

Memur ek zam farkı ne kadar verilecek?

Memurlar bu ayın 15'inde yüzde 27.9 zamlı ödemelerini almıştı. 2.5 puanlık artışla oluşan zam farklarının hesaplanmalarını müteakiben ödeneceği duyuruldu. Memur emeklileri ise enflasyon verileri beklendiği için bu ayın başında maaşlarını hiç zam yansıtılmadan almıştı. Bu nedenle emeklilere, yüzde 30.95 artış ile oluşan zam farkının ödemesi yapılacak.

İşte meslek meslek emekli memur maaşları:

Görev: Müsteşar (1/1)

Mevcut maaş (TL): 11.806

Zamlı maaş (TL): 15.459

Fark (TL): 3.653

Görev: Genel müdür (1/1)

Mevcut maaş (TL): 10.435

Zamlı maaş (TL): 13.664

Fark (TL): 3.229

Görev: Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş (TL): 4.004

Zamlı maaş (TL): 5.243

Fark (TL): 1.239

Görev: Memur (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş (TL): 3.918

Zamlı maaş (TL): 5.130

Fark (TL): 1.212

Görev: Öğretmen (1/4)

Mevcut maaş (TL): 4.029

Zamlı maaş (TL): 5.275

Fark (TL): 1.246

Görev: Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Mevcut maaş (TL): 6.840

Zamlı maaş (TL): 8.956

Fark (TL): 2.116

Görev: Polis memuru (8/1)

Mevcut maaş (TL): 4.167

Zamlı maaş (TL): 5.456

Fark (TL): 1.289

Görev: Mühendis (1/4)

Mevcut maaş (TL): 4.913

Zamlı maaş (TL): 6.433

Fark (TL): 1.520

Görev: Teknisyen (Lise-1/4)

Mevcut maaş (TL): 3.419

Zamlı maaş (TL): 4.477

Fark (TL): 1.058

Görev: Profesör (1/4)

Mevcut maaş (TL): 9.346

Zamlı maaş (TL): 12.238Fark (TL): 2.892

Görev: İmam-hatip

Mevcut maaş (TL):4.029

Zamlı maaş (TL): 5.275

Fark (TL): 1.246

Görev: Avukat (1/4)

Mevcut maaş (TL): 4.029

Zamlı maaş (TL): 5.275

Fark (TL): 1.246