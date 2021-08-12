Yaklaşık 6 milyon memur ve emeklinin merakla beklediği zam görüşmelerinde taraflar bugün bir araya geldi. Hükümetin yaptığı teklif belli oldu. Peki, memur zammı ne kadar?

Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memurlar ne kadar zam alacak?

Hükümet, memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklif etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "3600 meselesinin bu sözleşme sürecinde çözülmesini istiyoruz" dedi.

Hükümetin teklifinin ardından müzakere süreci başlayacak. Taraflar anlaşırsa zam oranı 22 Ağustos'ta açıklanacak.