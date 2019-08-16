Memur toplu iş sözleşmesi son dakika ne oldu?

Kamu işçi kesimi ile hükümet arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden anlaşma çıkmasından sonra şimdi de gözler memur toplu iş sözleşmesinde. İşçi ile memur sözleşmelerinin kıyaslanmayacağını belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 12 teklif paketinin masada görüşüldüğünü açıkladı.

Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin dördüncüsü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında bugün yapıldı. Hükümet ve memur sendikaları, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında üçüncü toplantı dün gerçekleştirildi. Basına kapalı yapılan toplantıda, 5 hizmet kolundaki toplam 179 talep ele alındı. Memur toplu sözleşme gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

Toplu iş sözleşmesi memur zam oranları ne kadar?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile 200 bin kamu işçisinin toplu sözleşmeleri için Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay bir araya geldi. Hükümet ile Türk-İş zam konusunda anlaştı.

Ücreti 3 bin 500 TL'nin altındaki işçiye 150 TL iyileştirme, tüm işçilere bu yıl için yüzde 8+ yüzde 4, 2020 için yüzde 3+ yüzde 3 ve enflasyon farkı oranında zam yapılacak. Seyyanen 150 TL ödenecek yani brüt 3500 altında ücret alanlara 150 lira iyileştirme yapılacak.