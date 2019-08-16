Memur toplu iş sözleşmesi emekli maaşı ne kadar olacak? Kamu kesimi toplu sözleşme son durum ne

Memur toplu iş sözleşmesi emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca vatandaş Memur toplu iş sözleşmesinde son durum nedir? sorsunun yanıtını merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplu sözleşme görüşmesi için bugün saat 14.30'da Türk-İş Başkanı ile bir araya geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Toplu sözleşmede belli bir noktaya geldik. Maaşlarda 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 3,5, ikinci 6 ay yüzde 3, 2021 ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ay yüzde 2,5 zam ve her 6 ay sonunda enflasyon farkı teklif ediyoruz" dedi. Hükümet ve memur sendikaları, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında üçüncü kez toplandı. Peki Memur toplu iş sözleşmesi emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

Memur toplu iş sözleşmesi emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli memur son dakika maaş zammı haberleri: Hükümetin memura toplu sözleşme zam teklifi açıklaması. Hükümet, memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 3,5+3, 2021'de yüzde 3+2,5 zam ve enflasyon farkı teklif etti. Hükümet ve memur sendikaları, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında bir kez daha toplandı. Toplantı öncesinde konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 12 teklif paketinin masada görüşüldüğünü açıkladı. Yalçın, işçi ile memur sözleşmelerinin de kıyaslanmayacağının altını çizdi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, taban aylığa seyyanen 200 lira, 2020'de yüzde 8+7, 2021'de yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı istediklerini, hükümetten de makul bir teklif beklediklerini söylemişti.

Hükümet ve memur sendikaları arasındaki zam pazarlığı sona erdi. Hükümet memurlara ne kadar zam yapılacağını duyurdu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Zehra Zümrüt Selçuk'tan önemli açıklamalar;

* 5. dönem toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili doğru noktaya geldik. 1 Ağustos'ta başlattığımız müzakerelerin 11. günündeyiz. Kamu görevlilerimizin tamamına ve 11 hizmet koluna ilişkin mali durumları kapsamakta. 800'ü aşkın talep iletildi. Komisyonumuz bu talepler üzerinde yoğun çalışmalar gerçekleştirdi.

* Bundan sonraki sözleşmelerde süreçler daha hızlı olacak. Dijital olarak gerçekleştireceğiz. 9 Ağustos'taki toplantımızda talepleri yetkili sendika başkanlarından dinledik. Dün 5 hizmet kolu ile ilgili yetkili sendikalarının başkanlarından taleplerini dinledik.

* Kamu personelinin bütçedeki artan payına rağmen kamu çalışanlarının yanında oldu.

Toplu sözleşme zam artışı ne kadar?

Hükümet, memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 3,5+3, 2021'de yüzde 3+2,5 zam ve enflasyon farkı teklif etti.

HAK-İŞ'e yeni teklif

Öte yandan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan hükümetin kamu işçisi için kendilerine iyileştirme yapıldıktan sonra ilk yıl yüzde 7+4, ikinci yıl yüzde 3+3 ve enflasyon farkı teklif ettiğini açıklamıştı.

Memur maaşına ne kadar zam yapılacak?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile 200 bin kamu işçisinin toplu sözleşmeleri için Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay bir araya geldi. Hükümet ile Türk-İş zam konusunda anlaştı. Ücreti 3 bin 500 TL'nin altındaki işçiye 150 TL iyileştirme, tüm işçilere bu yıl için yüzde 8+ yüzde 4, 2020 için yüzde 3+ yüzde 3 ve enflasyon farkı oranında zam yapılacak. Seyyanen 150 TL ödenecek yani brüt 3500 altında ücret alanlara 150 lira iyileştirme yapılacak.

Emekli toplu sözleşmeyi bekliyor

1 Ağustos'ta başlayan ve 5.2 milyon memur ve emeklinin 2020- 2021 yıllarında mali ve sosyal haklarında yapılacak iyileştirmeler için gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet ilk zam teklifini sunacak. Teklif merakla beklenirken, konfederasyonların talebi ise yüzdelik zam seyyanen artış ve refah payından oluşuyor.

3 aşamalı artış

Memur-Sen, 2020'de yüzde 8 7 zam, taban aylıkta 200 lira artış ve yüzde 3 refah payı talep ediyor. Bu talep kabul görürse en düşük memur maaşı 3 bin 334 liradan Ocak'ta 3 bin 908, Temmuz'da 4 bin 182 liraya yükselecek. Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu en düşük memur maaşı ise 3 bin 852 liradan Ocak'ta 4 bin 485 liraya, Temmuz'da 4 bin 798 liraya ulaşacak. Bu ay içerisinde tamamlanacak görüşmelerde memurlar ve memur emeklileri için 4 seferde yani 6 aylık dönemler halinde yapılacak zam oranları belirlenecek. Ayrıca önümüzdeki 2 yılda memurların ve emeklilerin yararlanacağı mali ve sosyal haklar karara bağlanacak.

Bugün yapılacak görüşme önemli

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplantıdan önce Bakanlık binası girişinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hizmet kollarındaki taleplerin tasnif sürecinin bugün yapılacak görüşmeyle sona ereceğini söyledi.

Kamu İşveren Heyeti'nin zam teklifiyle geleceğini belirten Yalçın, şöyle konuştu:

"Bizim teklifimiz taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı şeklinde.

Masaya ilişkin kanaatimiz olumlu. Kamu görevlilerinin sorunlarına çözüm üretme konusunda görüşmeleri önemli buluyoruz. Geride bıraktığımız toplu sözleşmelerde, hizmet kolarına ilişkin sorun alanlarının çözüme kavuştuğu malum. Kamuoyunda, Memur-Sen'in teklifleri son derece gerçekçi oldu, Kamu İşveren Heyeti'nin de bu gerçekçilik üzerinden meseleye yaklaşması ve buna ilişkin bir teklifle masaya gelmesi kanaati kabul görmüş durumda. Kamu İşveren Heyeti'nin bizim için müzakere edilebilir, kabul edilebilir bir teklifle masaya gelmesini temenni ediyoruz."

Kamu işçilerini ilgilendiren 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi'nin imzalandığının anımsatılması üzerine Yalçın, "İşçilerin süreci hayırlı olsun. Bu Türk-İş'e ait bir süreçtir. 2019-2020 görüştüler, biz 2020-2021'i görüceğiz. Türk-İş'in bu konudaki iradesine saygı duyuyoruz." yanıtını verdi.

Pazarlık yapılabilir bir teklif bekliyoruz

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de toplantı öncesi yaptığı açıklamada, toplu pazarlık masasını önemsediklerini, görüşmelerin öneminin farkında olduklarını dile getirdi.

Konfederasyon olarak taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payı talep ettiklerini anımsatan Kahveci, şunları kaydetti:

"Türkiye Kamu-Sen, hedeflenen enflasyon üzerinden verilecek bir artışı asla kabul etmeyecektir. Yaşadığımız, hissettiğimiz enflasyon üzerinde bir değerlendirme yapılması lazım. Hem 2020 hem de 2021 yılı zamlarının buna göre belirlenmesi gerekir. Hedeflenen enflasyon üzerinden artış çok doğru bir yaklaşım olmaz. Yarın hükümet, çalışanların en azından ekonomik sıkıntılarını giderecek, refah seviyelerini bir miktar artıracak bir teklifle gelmeli. Yani müzakere edilebilir, üzerinde konuşulabilir bir teklif bekliyoruz."

Emeklilerin ve işçilerin ikramiye aldığını ancak kamu görevlilerinin ikramiye hakkının olmadığını belirten Kahveci, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini istediklerini ifade etti.