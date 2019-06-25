Memur temmuz zammı son dakika belli oldu mu? En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin beklediği temmuz zammı için artık geri sayım başladı. Haziran enflasyonu ise 3 Temmuz’da ortaya çıkacak. Haziran ayına ilişkin enflasyon oranları da oldukça önemli emekli temmuz zamı için. Emekli, dul ve yetimin yanında memur maaş zammı için de enflasyon verileri yakından ilgili. Açıklanacak enflasyon beklentiler doğrultusunda gerçekleşirse ilk 6 aylık veriler yüzde 5.5-6 arasında olması bekleniyor. Bu da memur ve emekliye fark zammı yansıyacak. Zamlarla birlikte en düşük memur maaşı 3512 liradan 3740 liraya çıkacak.

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6 aylık veriler yüzde 5.5-6 arasında olabilir

Analistler, enflasyondaki düşüşün haziran itibarıyla belirginleşeceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle aylık artışlar daha sınırlı kalabilir. Merkez Bankası’nın son beklenti anketine göre uzmanların haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 0.91 civarında. Enflasyon bu beklentilere paralel gerçekleşirse ilk 6 aylık veriler yüzde 5.5-6 arasında olabilir. Bu durumda memur ve emeklisine fark zammı yansıyacak.

En düşük memur aylığı ne kadar olacak?

Ocakta memur ve memur emeklisine yüzde 4 zam yapılmıştı. 6 aylık enflasyon bu zammı aşacağından yüzde 1.5-2 arası fark oluşabilir. Böylece en düşük memur maaşı 3512 liradan 3740 liraya çıkacak. Emeklilere 1000 TL de Kurban Bayram ikramiyesi verilecek.

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