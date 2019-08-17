Memur-Sen’den toplu sözleşme açıklaması

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Gaziantep Şube Başkanı Ahmet Gök, kamu işveren heyetiyle yapılan 5. dönem toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili basın açıklaması yaptı.

Memur-Sen Gaziantep Şube binasında 5. dönem toplu sözleşme görüşmelerine yönelik basın açıklaması yapan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Gaziantep Şube Başkanı Ahmet Gök, hükumetin masaya koyduğu teklife yönelik eleştirilerde bulundu. Teklifte eksikliklerin bulunduğunu savunan Gök, şunları dedi:

“Kamu İşvereninin teklifi; “teklif gecikti” siteminin ve tepkisinin ötesinde “teklif geçiştirildi”, “masa önemsizleştirildi” ve “alın terimiz değersizleştirildi” tespitlerini ifade etmeyi ve buna dayalı tepkileri hayata geçirmeyi hem gerekli hem de haklı hale getirmiştir. Toplu sözleşme sürecine dair sitem ve tepki cümlelerinin sayısının ve dozunun yükselmesi; Kamu İşvereninin masaya geç teklif sunma gayretinin ve sunduğu teklifin garabetinin semeresi olarak görülmelidir. Kamu İşveren Heyetinin geç kalmış ve geçiştirmeye odaklanmış teklifinin içeriğinde; bize teklif edilmesi bir tarafa masanın çevresinde dahi terennüm edilmemesi gereken oranlar ve rakamlar yer alıyor.”

“Teklif bizim için yok hükmündedir”

Hükumet tarafından görüşmelerde verilen teklifin kendileri için yok hükmünde olduğunu belirten Gök, “Siyasi irade, toplu pazarlık masasına, kamu görevlilerini refaha kavuşturma değil cefayla buluşturma teklifi sunduğunu görmeli, teklifin eksiklerini ve hatalarını da bir an önce gidermelidir.

Toplu pazarlık masasına işveren tarafından sunulan ilk teklifin özeti bizim açımızdan “Yok hükmündedir”. Emek kesimi için toplu pazarlık masasının anlamı; evdeki bulguru kaybetme kaygısı olmaksızın Dimyata pirince gitmektir. Kamu İşvereni, hem Dimyata pirince gitmemize engel olmak hem de evdeki bulgurun değerini azaltmak gayretindedir. Buna seyirci olmamız da kayıtsız kalmamız da beklenmesin” dedi.