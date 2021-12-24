  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Memur-Sen’den iş dünyası ve esnaf kesimine çağrı
Ekonomi

Memur-Sen’den iş dünyası ve esnaf kesimine çağrı

Memur Sendikaları Konfederasyonu, “Döviz kurunun maliyetler üzerindeki baskının hafiflemesi ile birlikte iş dünyası ve esnaf kesimine başta zorunlu harcama sepetleri olmak üzere maliyetlerin azalmasını fiyatlara yansıtmalarını ve dolayısıyla sabit gelirli vatandaşları mağdur etmemeleri çağrısında bulunuyoruz” açıklamasını yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 19:27:45 -
Memur-Sen’den iş dünyası ve esnaf kesimine çağrı

Memur Sendikaları Konfederasyonu, “Döviz kurunun maliyetler üzerindeki baskının hafiflemesi ile birlikte iş dünyası ve esnaf kesimine başta zorunlu harcama sepetleri olmak üzere maliyetlerin azalmasını fiyatlara yansıtmalarını ve dolayısıyla sabit gelirli vatandaşları mağdur etmemeleri çağrısında bulunuyoruz” açıklamasını yaptı.

Memur-Sen Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomik bağımsızlık savaşı olarak çerçevelediği yeni ekonomi politikalarının finansal ayağına ilişkin alınan tedbirlerin emek kesiminin de güçlü bir iradeyle toplumun bütün kesimlerince sahiplenilerek kısa sürede etkili sonuçlar doğurduğuna hep birlikte şahit olduk. Bu çerçevede; söz konusu mücadelenin sürdürülebilmesi adına özellikle kamu görevlilerinin Eylül ayından itibaren yaşanan finansal istikrarsızlık nedeniyle maruz kaldığı gelir kaybının giderilmesi ve alım gücünün tekrar yükseltilmesi noktasında hükümete çağrıda bulunuyoruz.

Diğer taraftan, döviz kurunun maliyetler üzerindeki baskının hafiflemesi ile birlikte iş dünyası ve esnaf kesimine başta zorunlu harcama sepetleri olmak üzere maliyetlerin azalmasını fiyatlara yansıtmalarını ve dolayısıyla sabit gelirli vatandaşları mağdur etmemeleri çağrısında bulunuyoruz” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay