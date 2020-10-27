Memur-Sen'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı söylemlerine tepki

DİYARBAKIR (AA) - Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) tarafından Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Siirt, Batman ve Elazığ'da yapılan basın açıklamalarıyla, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı söylemlerine tepki gösterildi.

Diyarbakır'da Memur-Sen il binasında bir araya gelen sendika üyeleri adına açıklama yapan Diyanet-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ömer Evsen, Macron'un sözde "ifade özgürlüğü" adı altında doğrudan insanların inançlarına saldıran, kin, nefret ve terörle şekillenmiş zihinler tarafından çizilmiş karikatürlere sahip çıkarak teröre ve kine ortak olduğunu belirtti.

"Almanya'da cami baskını, Hollanda'da Geert Wilders'in terör ve şiddet içeren konuşmaları ve nihayet Macron'un ifade hürriyeti arkasına sığınarak İslam'a ve Peygamberine saldıran unsurlara sahip çıkması cinnetin boyutlarını göstermektedir." diyen Evsen şunları kaydetti:

"İnancımız farklı olabilir, fikirlerimiz karşıt görünebilir. Ama çok temel bir ortaklığımız var; insanız ve dünyada birlikte yaşıyoruz. Hiç kimse, hiç kimsenin dinine, hükümlerine ve kutsallarına hakaret etme, onları yok etme hakkına sahip değildir ve olamayacaktır. İnsanız, elbette inanacağız, elbette insan onurunu savunacağız, inancımızı ve değerlerimizi koruyacağız. İnanca ve değerlere savaş açanlara, kutsallarımıza hakaret edenlere karşı dayanışmayı güçlendireceğiz ve birlikte mücadele edeceğiz."

Sendika üyeleri Mardin'de Şakir Nuhoğlu Camisi önünde, Şırnak'ta Cumhuriyet Meydanında, Siirt'te ve Batman'da sendika binasında, Elazığ'da öğretmenevi önünde yaptıkları basın açıklamasıyla, Macron'un İslam karşıtı söylemlerine tepkilerini dile getirdi.