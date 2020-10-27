Memur-Sen'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki

ANKARA (AA) - Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, "Macron'un, sözde ifade özgürlüğü adı altında doğrudan insanların inançlarına saldıran ve neresinden bakarsanız bakın kin, nefret ve terörle şekillenmiş zihinler tarafından çizilmiş karikatürlere sahip çıkarak, teröre ve kine ortak olmaktadır." dedi.

Konfederasyon üyeleri, Ulus Atatürk Heykeli önünde toplanarak, Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunan ve İslam karşıtı açıklamalar yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u protesto etti.

"Mabedler kutsaldır, kutsala dokunma", "İnançları hedef almak özgürlük değil, küstahlıktır" ve "Küstahlığı protesto ediyoruz" yazılı pankartlar taşıyan grup üyeleri, "Hz. Muhammed'i çok seviyoruz" diyerek tepkilerini gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Genel Başkan Yalçın, Avrupa'da bazı ülkelerde cinnet yaşandığını belirterek, yabancı düşmanlığı, ırkçılık, İslamofobi ve çoğulculuk gibi söylemleri üreten aşırı sağ siyasetin, Avrupa'yı esir aldığını söyledi.

Macron'un, ifade hürriyeti arkasına sığınarak, İslam'a ve peygamberine saldıran unsurlara sahip çıktığına ve cinnetin boyutlarını gösterdiğine dikkati çeken Yalçın, şunları söyledi:

"Kutsal emanetlerimizin mekanı olmakla yetinip, kutsala sahip çıkmayı beceremeyen Suudi Arabistan yönetimini ve onunla aynı kulvarda bulunmaya teşne Birleşik Arap Emirlikleri'ni de tarih ve bizler not ediyoruz. Macron'un, sözde ifade özgürlüğü adı altında doğrudan insanların inançlarına saldıran ve neresinden bakarsanız bakın kin, nefret ve terörle şekillenmiş zihinler tarafından çizilmiş karikatürlere sahip çıkarak, teröre ve kine ortak olmaktadır."

- "Biz insanız ve dünyada birlikte yaşıyoruz"

İnsanlığın inançlarını hedef almanın özgürlük değil, küstahlık olduğunu vurgulayan Yalçın, "Özgürlük insanın, dünya, insanlığın ikametgahıdır. Renkleri, fikirleri ve inançları, hakaret etme, küçük görme, şiddeti çağırma aracı yapan, kendi kirli oyunları için saklama tezgahları oluşturan, siyasi kimliklere, ideolojik örgütlere ve emperyalist devletlere birlikte cevap vermeli, onlara yenilgiyi birlikte tattırmalıyız. İnancımız farklı olabilir, fikirlerimiz karşıt görünebilir. Ama çok temel bir ortaklığımız var. Biz insanız ve dünyada birlikte yaşıyoruz." dedi.

Hiç kimsenin, insanların dinine, hükümlerine ve kutsallarına hakaret etme, onları yok etme hakkına sahip olmadığını ve aolmayacağını ifade eden Yalçın, "İnanca ve değerlere savaş açanlara, kutsallarımıza hakaret edenlere karşı dayanışmayı güçlendireceğiz ve birlikte mücadele edeceğiz. Bizim gözümüzde Macron ve benzerleri emperyalistlerin amelesi, kapitalistlerin, finans baronlarının hademesidir. Güzel ahlak için gönderilmiş Hz. Resulü hakaretlerine konu eden zihniyet, dünya üzerinden silinmeye mahkumdur." değerlendirmesinde bulundu.

- Fransa ürünlerine boykot

İslam dinine göre bütün peygamberlerin kutsal ve sataşmadan muaf olduğuna işaret eden Yalçın, Macron'un kullandığı ifadelerle terör çığlıkları attığını, İslamafobi virüsünün Fransa'yı esir aldığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macron'a yönelik gösterdiği tepkiyi kıymetli bulduklarını ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"İslam İşbirliği Teşkilatı'na bağlı tüm devletlerin bu anlamda pozisyon almasını ve karşı durmasını istiyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bu konuda ortak tavır belirlemesini istiyoruz. Emek örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının bu konuya duyarsız kalmamasını ve kesinlikle sesini yükseltmesini son derece önemsiyor ve tavsiye ediyoruz. Milletimize ve insanımıza tavsiyemiz şudur. Kapitalist ülkeler yani sermayeye tapmış olan ülkeler, sermaye üzerinden verilecek cevabı son derece önemserler. Milletimize, Fransa ülkesinin ürettiği ürünleri, ülkemizde tüketmeme konusunda ortaklaşa bir bilinç oluşturmayı ve herkesi bu konuda iletişim araçlarından boykotu yaymayı ve uygulamayı buradan tavsiye ediyor ve bekliyoruz."