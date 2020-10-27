Memur-Sen, Macron'un İslam karşıtı açıklamalarını protesto etti

YOZGAT (AA) - Yozgat, Niğde, Kırıkkale, Sivas, Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir'de Memur-Sen üyeleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması ve İslam karşıtı açıklamalarını kınadı.

Memur-Sen Yozgat İl Başkanı Kenan Şerefli, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada, sömürgeci Fransa'nın Cumhurbaşkanı Macron'un son zamanlarda seviyesiz, cinnete esir politikalarına bir yenisini eklediğini söyledi.

Macron gibi Avrupa'da birçok ülkede de bir cinnet hali yaşandığını dile getiren Şerefli, "Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam düşmanlığı o meşhur Avrupa aklını esir almış, çoğulculuk söylemlerinin yalan olduğu ortaya çıkmış, ırkçı ve İslam düşmanı siyasetin ürettiği politikalar siyaseti belirler hale gelmiştir." dedi.

- Niğde



Memur-Sen Niğde İl Temsilcisi Hasan Orhan da Ömer Halisdemir Meydanı'nda yaptığı açıklamada, "Almanya'da cami baskını, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders'in terör ve şiddet içeren konuşmaları ve nihayet Macron'un ifade hürriyeti arkasına sığınarak, İslam'a ve peygamberine saldıran unsurlara sahip çıkması cinnetin boyutlarını göstermektedir." diye konuştu.

- Kırıkkale



Kırıkkale'de Memur-Sen üyeleri, "İnsanların inançlarını hedef almak özgürlük değil, küstahlıktır" yazılı pankartla Kırıkkale Nur Cami avlusunda toplandı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen Kırıkkale İl Temsilcisi Recep Akdoğan, Macron'u kınadıklarını ifade etti.

- Sivas



Memur-Sen ve İHH üyeleri, Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak Fransa'yı protesto etti.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Müslüman Türk milletinin gayesinin inancına sahip çıkmak, inancını yüceltmek ve bayrağını daha yükseklerde dalgalandırmak olduğunu vurgulayarak, "Bu bir siyasi mücadele değil, Müslüman Türk milletinin inancına olan saygısı, inancına olan bağlılığının en büyük göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Memur-Sen İl Temsilcisi Halil İbrahim Temiz ile İHH Sivas Şube Başkanı Efe Zileli de Macron'un açıklamalarını kınadı.

- Kayseri



Memur-Sen Kayseri Temsilciliği üyeleri de Macron'u yaptıkları basın açıklamasıyla protesto etti.



Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen grup adına açıklama yapan Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, Macron'un bir görüntü olduğuna dikkati çekerek, "Batı ve taşeronları emperyalist stratejilerden miras kalan taktiklerle sinir uçlarımıza dönük tehdit üretiyorlar. Aslında yaşanan bir yok oluş cinnetidir." dedi.

- Kırşehir



Memur-Sen Kırşehir İl Temsilcisi Mehmet Fatih Yavuz ve sendika üyeleri, Kırşehir Cacabey Meydanı'nda toplanarak, Macron'un açıklamalarını kınadı.

Meydanda basın açıklaması yapan Yavuz, her zaman inançlarını ve değerlerini koruyacaklarını belirterek, "Emmanuel Macron ve diğerlerinin aslında neyi gizlediğinin, kimi kolladığının iyi bilinmesi gerekiyor. Macron gibiler, inanca ve kutsallara hakaretle yenilgilerini gizlemeye, yok oluşlarını geciktirmeye, kirli düzenlerini devam ettirmeye yönelik tetikçi konumlarını devam ettiriyorlar." şeklinde konuştu.

- Nevşehir



Memur-Sen Nevşehir İl Temsilciliğince sendika binası önünde gerçekleştirilen protestoda, basın açıklamasını Diyanet-Sen Nevşehir Şube Başkanı Ahmet Aydemir okudu.

Yıkılmakta olan sömürü düzeninin emperyalistlerin varlık sebebi olduğuna dikkati çeken Aydemir, "Sefer insana mahsus, zafer imana dairdir. Uyanan bu dünyayı selamlarken, gönlümüzce rahmet Peygamberine salavat getiriyor ve bütün benliğimizle, bütün güzel sözlerin insicamıyla sesleniyoruz. Ya Muhammed seni seviyoruz." dedi.