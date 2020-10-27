Memur-Sen, Macron'un İslam karşıtı açıklamalarını protesto etti

ESKİŞEHİR (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması ve İslam karşıtı açıklamaları, Memur-Sen tarafından Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da protesto edildi.

Eskişehir'de, Memur-Sen'e bağlı sendikalar ile çok sayıda sivil toplum kuruluşunun üyeleri, Arifiye Mahallesi Hamamyolu Caddesi'ndeki Yediler Parkı'nda toplandı.

Konfederasyonun İl Temsilcisi Muammer Karaman, grup adına yaptığı açıklamada, Macron'un son dönemde "cinnete esir politikalarına" yenisini ekleyerek, insanlığa rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'e ilişkin sözde karikatürlere fikir özgürlüğü adına sahip çıkmasını ve Müslümanları aşağılamasını telin ettiklerini söyledi.

Avrupa'daki kimi siyasetçilerde olduğu gibi Macron'un da kirli siyasetine malzeme aradığını belirten Karaman, şunları kaydetti:

"Macron, sözde ifade özgürlüğü adı altında doğrudan insanların inançlarına saldıran ve neresinden bakarsanız bakın kin, nefret ve terörle şekillenmiş zihinler tarafından çizilmiş karikatürlere sahip çıkarak, teröre ve kine ortak olmaktadır. Bu bir akıl yitimidir. Emmanuel Macron, siyaseten yaşadığı krizi örtmek için özellikle yabancı düşmanı ve ırkçı aşırı sağ siyasetin söylemlerini kullanmasıyla, kendi ülkesinin milletvekili tarafından dahi 'Bu ülke aklını mı yitirdi' şeklinde eleştirilmiştir."

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

- Balıkesir

Balıkesir'deki Ali Hikmetpaşa Meydanı'nda bir araya gelen Memur-Sen üyeleri adına açıklama, İl Temsilciliği Genel Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Aydın tarafından yapıldı.

İnsanların inançlarını hedef almanın özgürlük değil, küstahlık olduğunu söyleyen Aydın, "Dünyanın imkanlarını, insanların inançlarını çalanlar yani Macron gibiler, inanca ve kutsallara hakaretle yenilgilerini gizlemeye, yok oluşlarını geciktirmeye, kirli düzenlerini devam ettirmeye yönelik tetikçi konumlarını devam ettiriyorlar. Bizim gözümüzde Macron ve benzerleri emperyalistlerin amelesi, kapitalistlerin, finans baronlarının hademesidir. Güzel ahlak için gönderilmiş Hz. Resulü hakaretlerine konu eden zihniyet, dünya üzerinden silinmeye mahkumdur." dedi.

- Çanakkale

Çanakkale Cumhuiriyet Meydanı'ndaki protestoda basın açıklamasını okuyan Memur-Sen İl Temsilcisi Suat Özen, Fransa'nın tarihindeki sömürgeciliğe vurgu yaptı.

Avrupa'da "cinnet hali" yaşandığını dile getiren Özen, şöyle devam etti:

"Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobi, o meşhur Avrupa aklını esir almış, çoğulculuk söylemlerinin sırçası dökülmüş ve nihayet aşırı sağ siyasetin ürettiği politikalar siyaseti belirler hale gelmiştir. Burada bir parantezle bir başka tepkimizi de özellikle ifade edelim. Kutsal emanetlerimizin mekanı olmakla yetinip, kutsala sahip çıkmayı beceremeyen Suudi Arabistan yönetimini ve onunla aynı kulvarda bulunmaya teşne Birleşik Arap Emirlikleri'ni de tarih ve bizler not ediyoruz."

- Kütahya

Kütahya'da Memur-Sen'e bağlı sendikaların üyelerinden oluşan grup adına açıklama, İl Temsilcisi Fatih Köse tarafından Konfederasyon binasında yapıldı.

Macron'un bir görüntü olduğunu, Avrupa'da birçok ülkede cinnet hali yaşandığını dile getiren Köse, "Almanya'da cami baskını, Hollanda’da Wilders’in terör ve şiddet içeren konuşmaları ve nihayet Macron’un, ifade hürriyetinin arkasına sığınarak, İslam’a ve Peygamberi'ne saldıran unsurlara sahip çıkması cinnetin boyutlarını göstermektedir." ifadesini kullandı.

- Bilecik

Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda konuşan Memur-Sen İl Temsilcisi Süleyman Akyıldız, insan hakları aktivistlerine ve emek hareketlerine yön veren kuruluşlara çağrıda bulundu.

Akyıldız, "Özgürlük insanın, dünya insanlığın ikametgahıdır. Renkleri, fikirleri ve inançları; hakaret etme, küçük görme, şiddeti çağırma aracı yapan, kendi kirli oyunları için saklama tezgahları oluşturan, siyasi kimlikleri, ideolojik örgütlere ve emperyalist devletlere birlikte cevap vermeli, onlara yenilgiyi birlikte tattırmalıyız. İnancımız, farklı olabilir, fikirlerimiz karşıt görünebilir ama çok temel bir ortaklığımız var; biz insanız ve dünyada birlikte yaşıyoruz." diye konuştu.

Ayrıca Akyıldız, hiç kimsenin bir başkasının dinine, hükümlerine ve kutsallarına hakaret etme, onları yok etme hakkına sahip olmadığını sözlerine ekledi.

- Yalova

Yalova Merkez Cami yanındaki Cevdet Aydın Parkı'nda toplanan Memur-Sen üyeleri, Macron'a tepkilerini dile getirdi.

İl Temsilcisi Ahmet Kotçioğlu grup adına yaptığı konuşmada, "Dine ve Kutlu Nebi'ye dönük hakaret faillerinin kuyruğuna takılan ülkelerin ve yöneticilerin, emperyalist taşeronluğu ve kapitalistlerin sömürü baronluğu sıfatlarının sona ermesinin de yakın olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlik, Fransa ve Macron aleyhine slogan atılması ve tekbir getirilmesiyle sona erdi.