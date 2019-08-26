0553 313 94 23

Memur-Sen, Kırşehir’de ‘Emeğe saygı’ açıklaması yaptı

Sen Kırşehir Temsilcisi Mehmet Fatih Yavuz; “Memur-Sen ve yetkili sendikalarımızla katıldığımız, 5.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:35
Memur-Sen, Kırşehir’de ‘Emeğe saygı’ açıklaması yaptı

Sen Kırşehir Temsilcisi Mehmet Fatih Yavuz; “Memur-Sen ve yetkili sendikalarımızla katıldığımız, 5. Dönem tolu sözleşme görüşmeleri, Kamu İşveren heyetinin müzakere süreci hiç yaşanmamış gibi bir irade ortaya koyması üzerine uyuşmazlıkla sonuçlandı” dedi.


Cacabey Meydanında toplanan sendika üyeleri, ‘Memuruz, haklıyız, kazanacağız’ sloganı ile toplu sözleşme sürecini anlattı. Memur-Sen Kırşehir Temsilcisi Mehmet Fatih Yavuz, “Memur-Sen ve yetkili sendikalarımızla katıldığımız, 5. Dönem tolu sözleşme görüşmeleri, Kamu İşveren heyetinin müzakere süreci hiç yaşanmamış gibi bir irade ortaya koyması üzerine uyuşmazlıkla sonuçlandı” dedi ‘Emeğe saygı, adalete davet’ sloganı ile alanlara indiklerini ifade eden Yavuz, açıklamasında;


“Milyonlarca insanı ilgilendiren fakat kamu işvereninin konfederasyonumuza sunduğu teklifte yok saydığı sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, 3 bin 600 ek gösterge yardımcı hizmetler sınıfının genel idare sınıfına geçirilmesi, bayram ikramiyesi gibi 657 teklifimiz gayet makul teklifler olmasına karşın dikkate alınmamış ve herhangi bir teklif masaya getirilmemiştir” diye konuştu.


Sendika, temsilcilerinin yer aldığı açıklama slogan atılmasıyla sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Ataç Kırkalılar ile buluştu
    1. Başkan Ataç Kırkalılar ile buluştu
    2. Başkent'te uyuşturucu operasyonu: 2..
    3. Tatlıses’ten Beyazgül’e teşekkür
    4. En güzel kareler Tepebaşı’nda yarışıyor
    5. Çevre yolunda feci kaza: 1 ölü
    6. ‘Emeğe Saygı Adalete Davet’ açıklaması..
    7. İbrahim Tatlıses’in doğduğu mağara..
    8. Büyükşehir’den Anıtkabir’e özel çalışma
    9. "Tam hazır olmadan 2'de 2 yapmak çok..
    10. Didim polisinden skunk operasyonu: 4..
    11. Kadın cinayetlerine ilişkin..
    12. "Akdeniz'de 'oldu bitti'ye boyun..
    13. CHP Akçadağ İlçe Başkanlığına silahlı..
    14. Buldan’da çıkan orman yangını 2 saatte..
    15. Osmaniyeli şehit babası: "Şehit babası..
    16. Trabzonspor’un yeni transferi..
    17. Adapazarı’nda muhtarlar istiyor,..
    18. CHP üyesi, CHP'li başkana silahla..
    19. Malazgirt Zaferi'nin 948. Yıl Dönümü..
    20. NATO’da en güçlü ordular belli oldu!..
    'TSK'da 5 general istifa etti'
    'TSK'da 5 general istifa etti'
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Gül cephesinden Davutoğlu’na tepki: Büyük bir Hata!
    Gül cephesinden Davutoğlu’na tepki: Büyük bir Hata!
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”