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Memur-Sen Kayseri Temsilciliğinden 400 ünite kan bağışı

Yeniakit Publisher
2020-05-19 14:58:24 -
Memur-Sen Kayseri Temsilciliğinden 400 ünite kan bağışı

KAYSERİ (AA) - Memur-Sen Kayseri Temsilciliği üyeleri, Türk Kızılay'ın kan bağışı çağrısı üzerine 400 ünite kan verdi.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, stokların azalmasından dolayı başlatılan kan bağışı kampanyası kapsamında 400 üye kan bağışında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan, Kızılay'ın kan bağışı açısından zor günlerden geçtiğini ve herkesin kan vermesi gerektiğini belirtti.

Genel merkezlerinin ülke genelinde başlattığı kan bağışı seferberliğine Kayseri olarak çok güçlü destek verdiklerini vurgulayan Kalkan, "Kanımız da imkanımız da ülkemiz ve milletimiz için feda olsun." ifadelerini kullandı.

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