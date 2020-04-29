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Aktüel

Memur-Sen heyetinden Diyarbakır İl Müftülüğüne destek ziyareti

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu ile beraberindeki heyet, hakkında suç duyurusunda bulunulan Diyanet İşleri Başkanı Prof.

2020-04-29 10:41:36 -
Memur-Sen heyetinden Diyarbakır İl Müftülüğüne destek ziyareti

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu ile beraberindeki heyet, hakkında suç duyurusunda bulunulan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a destek olmak için Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır’a ziyarette bulundu.


Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu ile beraberindekiler, geçtiğimiz günlerde okuduğu cuma hutbesi nedeniyle hakkında suç duyurunda bulunulan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a destek olmak için Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır’ı ziyaret etti. Ziyarette Ensarioğlu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın Kur’an’da ifade edilen bir konuyu hutbesinde irşat ettiğini, bu nedenle azgın bir güruhun hedefi olduğunu söyledi. Ensarioğlu, "Bilinmelidir ki, hocamız Allah’ın ayetlerinden bir ifadeyi ilan etmiştir. Zina ve eşcinsellik Kur’an’da haram kılınmıştır. Bir çok ayette Allah, temiz fıtratı tavsiye etmiştir. Gözleri kör, kulakları sağır, fikirleri kısır insanların bu saldırılarına daima göğüs geren Diyanet camiası göz bebeğimizdir. Bazı baroların ve İHD’nin hocamızı hedef alan açıklamaları ve beyanları nedeniyle, biz de bugün Diyarbakır Müftümüz Yavuz Selim Karabayır’ı ziyaret ettik, yollar açık olsa Ankara’da başkanımıza destek ziyaretinde bulunacaktık, ama kısmet burada vekaleten hocamızı ziyaret etmek nasip oldu. Hocamız hakkı haykırmış, zalimlere hedef olmuştur. Biz de hocamızın ve Diyanet camiamızın yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz. Kimsenin hocamızı ve Diyanetimizi karalamasına izin vermedik, vermeyiz” dedi.


Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Memur-Sen ve sendika şube başkanlarına hassasiyetleri dolayısıyla teşekkür etti.

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