Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, "Takvimde değişiklik yapılıp 2 gün müzakere süreci uzatılmalı" dedi.
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, "Takvimde değişiklik yapılıp 2 gün müzakere süreci uzatılmalı" dedi.
19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:24
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, "Takvimde değişiklik yapılıp 2 gün müzakere süreci uzatılmalı" dedi.
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