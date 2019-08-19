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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Şu an içinde olduğumuz nokta uzlaşma ve sözleşme imzalama eşiğinin dışındadır."

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Şu an içinde olduğumuz nokta uzlaşma ve sözleşme imzalama eşiğinin dışındadır.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:24
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Şu an içinde olduğumuz nokta uzlaşma ve sözleşme imzalama eşiğinin dışındadır."

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Şu an içinde olduğumuz nokta uzlaşma ve sözleşme imzalama eşiğinin dışındadır."

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:24
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