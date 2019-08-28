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Memur-Sen: "Beklentimiz, Kurulun haktan yana taraf olması ve haktan yana karar vermesidir”

Memur-Sen, Hakem Kurulunun beş günlük mesaisinin sona ererek, kamu görevlilerinin geneline ve 11 hizmet koluna ilişkin toplu sözleşme hükümlerinin netleşeceğini bildirerek, "Beklentimiz, Kurulun haktan yana taraf olması ve haktan yana karar vermesidir” açıklamasını yaptı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:43
Memur-Sen: "Beklentimiz, Kurulun haktan yana taraf olması ve haktan yana karar vermesidir”

Memur-Sen, Hakem Kurulunun beş günlük mesaisinin sona ererek, kamu görevlilerinin geneline ve 11 hizmet koluna ilişkin toplu sözleşme hükümlerinin netleşeceğini bildirerek, "Beklentimiz, Kurulun haktan yana taraf olması ve haktan yana karar vermesidir” açıklamasını yaptı.


Memur-Sen, sosyal medya hesabından hakem heyeti sürecine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Hakemi Kurulunun beş günlük mesaisi sona erecek. Kamu görevlilerinin geneline ve 11 hizmet koluna ilişkin toplu sözleşme hükümleri Kurul kararıyla netleşecek. Beklentimiz, Kurulun haktan yana taraf olması ve haktan yana karar vermesidir. Büyük Türkiye için üreten, büyümeden payını isteyen 3 milyonu aşkın kamu görevlisi ve 2 milyondan fazla memur emeklisi Hakem’den cesaret, karar konusunda adalet istemektedir. Hakem Kurulunun en büyük sıkıntısı kamu işvereninin müzakerelerde üzerinde uzlaşılan ve tutanak altına alınan maddeleri uyuşmazlık tutanağını tutup imza altına almadan kurula göndermiş olmasıdır. İşveren Heyeti, imzalanamadığı söylenen toplantı tutanağını heyete sunamamış, niçin tespit tutanağı tuttuğunu da açıklayamamıştır. Masada varılan uzlaşmalar Hakem tarafından ne yok sayılmalı ne de kırpılmalıdır. Hakem Heyeti, Konfederasyonumuzun ve sendikalarımızın başvurularında yer verdiği örnek tutanakları esas almalı uzlaşmanın gereğinin yansıtıldığı metinleri karara dönüştürmelidir. Önümüzdeki iki yıllık dönemde kamu görevlilerinin yararlanacağı hakları geçtiğimiz iki yıllık sürecin hükümlerini inceleyerek belirlemek ve toplu sözleşme olarak düzenlemek kamu görevlilerine haksızlık, alın terine de saygısızlık olacaktır. Hakem Kurulunun haktan, emekten, hakikatten ve uyuşmazlığın çözümüne dair yetki ve görevlerini yerine getireceği inancından hareketle kamu görevlilerinin sorunlarını çözecek, hak ve paylarını maaşlarına yansıtacak karar için gerekli süreye sahip olduklarını düşünüyoruz. Bizim inancımız şu ki Türkiye büyüktür herkese hakkını verebilir. Güçlüdür haksızlığa dur diyebilir, yenidir bütçe disiplini ve imkanları bahanelerini terk edebilir. Bizim saatimiz yeni ve büyük Türkiye’ye kurulu. Aynı inancı heyetten de bekliyoruz."

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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