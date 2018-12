Memur-Sen Başkanı Yalçın’dan 3600 ek gösterge çağrısı

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın; Yeniakit.com.tr’ye yaptığı açıklamasında kamuda sözleşmeli istihdama son verilmesi gerekliliğini yeniden vurgularken, Eylül ayı itibari ile oluşan enflasyon farkının memurlara verilen yüzde dörtlük zammı karşılamadığını söyledi. Açıklamalarında 3600 ek göstergesine de değinen Yalçın; "Her şeyi Cumhurbaşkanı’ndan bekleyemeyiz. İlgili Bakanların bu konuda bir araya gelerek ön çalışma zemini oluşturmaları gerekir" dedi.

Kamuda sözleşmeli istihdama son verilmeli

"Masaya taşıdığımız konular çözüm bekleyen konular. Dolayısıyla kamuda sözleşmeli istihdam konusu sorun üretmeye devam ediyor. İnsanlar eşi ile işi arasında aile bütünlüğü sağlayamadığı için tercihte zorlanıyorlar. Bu sağlıklı bir pozisyon değil. Onun için kamuda sözleşmeli istihdama son verilmeli ve insanlar kadrolu istihdam edilmelidir. Sözleşmeli ile kadrolu istihdam arasındaki makas farkı ve özlük boyutunda yaşanan tartışmalarda bunun cabası konumunda. O yüzden nasıl ki 2011'de üç yüz bini bulan sözleşmeli kadroya alınarak ciddi bir heyecan oluşturduysa, bu konuda sözleşmeli istihdamdan vazgeçilerek kadrolu istihdam konusunda bu mutluluk tablosu yenilenmeli diyoruz. "

3600 ek gösterge konusunda bakanlar bir ön çalışma zemini oluşturmalı

"Bu anlamda Cumhurbaşkanı'nın 24 Haziran öncesi dört meslek grubunu (Öğretmen, Din Görevlisi, Polis, Hemşire) karşılamaya yönelik ortaya koyduğu duruş, kamu görevlileri tarafından heyecanla karşılanmıştır. Bunun adımının mutlaka bir an önce atılması, kapsamının genişletilerek bütün kamu görevlilerini içinde barındırabilecek bir sistematikle beklentileri karşılayan bir zemine getirilmesi gerekiyor. Bu konuda da her şeyi Cumhurbaşkanı'nın yapmasını tabii ki beklemiyoruz. Sayın Bakanların bu konuya ilişkin sorumluluk alanlarında meseleyi tartışması ve bir ön çalışma zemini oluşturması gerekiyor. Biz Memur-Sen olarak her türlü çalışmaya omuz vereceğimizi katkı sunacağımızı baştan ifade ediyoruz. "

Enflasyon farkı memurlara verilen zammı karşılamıyor

"Enflasyon rakamlarının yüksek çıkması dolayısıyla kamu görevlilerinin alım güçlerinde bir düşme var. Ocak ayında yüzde dörtle birlikte oluşan enflasyon farkı verilecek ama neticede Eylül ayından itibaren oluşan enflasyon, verilen zammı aşmıştır. Eylül ile Ocak arasındaki sürede oluşan enflasyon farkı bir gelir kaybına yol açtı. Bu konuda da bir an önce gerekli adımlar atılmalı. Kamu görevlilerine de bir paket açıklanarak hem 'Enflasyon Tazminatı' diye ifade ettiğimiz o iki arada oluşan gelir kaybı temin edilmeli hem de bu anlamdaki zararlar tanzim edilmelidir. Çünkü Kamu Görevlileri ciddi anlamda gelir kaybına uğramış durumdalar. Bu konuda da bir an önce adım atılması gerektiği yönünde beklenti içindeyiz."