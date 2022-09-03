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Aktüel Memur-Sen Başkanı Yalçın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
Aktüel

Memur-Sen Başkanı Yalçın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 15:32:00 -
Memur-Sen Başkanı Yalçın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

YENİ AKİT  ANKARA

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, sözleşmeliler, öğretmenlik meslek kanunu, öğretim yılına hazırlık ödeneği, promosyon konuları başta olmak üzere kamu görevlilerinin çözüm bekleyen sorunlarını ve çalışma hayatına ilişkin beklentileri iletti.

Memur-Sen’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görüşmeye ilişkin şu açıklama yapıldı; “Memur-Sen’in 6. Dönem Toplu Sözleşme'de karara bağlanan hüküm gereği yakında başlayacak olan ve 2022 yılı içerisinde tamamlanması beklenen sözleşmeli istihdam çalışmaları kapsamında kamu görevlilerinin beklentilerini ve kadro talebini aktaran Yalçın, 4/C’den 4/B’ye geçen sözleşmeli personelin hizmet sürelerinin tamamının dikkate alınarak eğitim durumlarına uygun kadrolara geçirilmesi konusundaki talepleri de aktardı. Toplu sözleşme kazanımı olan öğretim yılına hazırlık ödeneğinin yanı sıra öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili beklentileri dile getiren Yalçın, promosyon ödemelerinin artırılması konusunda merkezi bir düzenleme yapılması ve banka promosyon tutarlarının güncellenmesi talebini de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletti.”

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