Memur-Sen 25 yaşında!

İlhan Demir İstanbul

25. yıl münasebetine ilişkin Memur-Sen’den yapılan açıklamada, Memur-Sen’in irfana ve ahlaka yaslandığı belirtildi. “Memur-Sen, özgürlük yolculuğunu ve adalet hedefini misyon ve vizyonunun başlangıcı sayar” deneyen açıklamada, “Daha da ötesi, güçlü olmanın değil doğru olmanın, haklı olmanın değil hakla olmanın, büyük olmanın değil güzel ve iyi olmanın makuliyetine ve makbuliyetine inanan insanların kurucu irade olarak sorumluluk paylaştığı bir başlangıç öyküsüne sahiptir. Bu öykü, 25 yılda her biri diğerinde hayat bulan ve paylaşmayı, dayanışmayı, birlikte yaşamanın gereği değil onuru sayan erdem ormanının ağaçları ve dalları olarak birlerden bir milyonlara ulaşan çınarın adıdır” denildi.