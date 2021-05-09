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Ekonomi Memur maaşları yattı mı? Memur maaşları ayın kaçında yatacak? Memurlar maaşlarını ne zaman alacak?
Ekonomi

Memur maaşları yattı mı? Memur maaşları ayın kaçında yatacak? Memurlar maaşlarını ne zaman alacak?

Memur maaşları hesaplara yatma tarihleri merak ediliyor. Milyonlarca emekli bayram ikramiyesini alırken, Ramazan Bayramı öncesi kamu çalışanları da maaşlarının ne zaman hesaplara yatacağını sorguluyor. Memur maaşları ne zaman yatar? sorusunun cevabını Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Bayram öncesi memur maaşlarının yatacağının müjdesini veren Başkan Erdoğan, memur maaşlarının hesaplara ne zaman yatacağına ilişkin tarihi açıkladı. Peki memur maaşları ne zaman yatar? Memur maaşları ayın kaçında yatacak? Memurlar maaşlarını ne zaman alacak? İşte memur maaşı yatış tarihi…

Yeniakit Publisher
2021-05-09 16:51:00 - 2021-05-09 16:53:36
Memur maaşları yattı mı? Memur maaşları ayın kaçında yatacak? Memurlar maaşlarını ne zaman alacak?

Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur maaşlarının mayıs ayında hesaplara yatırılacağını duyurdu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Emeklilerimize bayram ikramiyesini 1100 liraya çıkaracağımızı söylemiştik. Mecliste görüşülüyor. Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatıyoruz.'' diyerek müjdeyi verdi. Peki memura bayram ikramiyesi var mı? Memurlar bayram ikramiyesi alacak mı?

Memurlara ne kadan maaş yatacak?

2021 yılı için yapılan zamların ardından memur maaşlarına da zam gelmişti. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi.

Memur zammı ne kadar oldu?

En düşük memur maaşı 4 bin 500 lira oldu. En düşük memur  emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi. Ocak ayı itibarıyla kamuda görevli genel  müdür net görev aylığı 14 bin 917 lira, üniversite mezunu memurun aylığı 4 bin  866 lira, öğretmenin aylığı 6 bin 74 lira, polis memurunun aylığı 6 bin 883 lira,  uzman doktorun aylığı 9 bin 337 lira oldu. En düşük memur maaşı 4 bin 500 lira oldu. En düşük memur  emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi. Ocak ayı itibarıyla kamuda görevli genel  müdür net görev aylığı 14 bin 917 lira, üniversite mezunu memurun aylığı 4 bin  866 lira, öğretmenin aylığı 6 bin 74 lira, polis memurunun aylığı 6 bin 883 lira,  uzman doktorun aylığı 9 bin 337 lira oldu. Memurlara bayram ikramiyesi verilmemekte. Bayram ikramiyesi SGK, Bağkur ve Emekli Sandığı ile dul, yetim, yaşlılık maaşı alanlar, gazi ve şehit yakınları başta olmak üzere belirlenen hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenmekte.

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