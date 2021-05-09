Memur maaşları yattı mı? Memur maaşları ayın kaçında yatacak? Memurlar maaşlarını ne zaman alacak?

Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur maaşlarının mayıs ayında hesaplara yatırılacağını duyurdu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Emeklilerimize bayram ikramiyesini 1100 liraya çıkaracağımızı söylemiştik. Mecliste görüşülüyor. Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatıyoruz.'' diyerek müjdeyi verdi. Peki memura bayram ikramiyesi var mı? Memurlar bayram ikramiyesi alacak mı?

Memurlara ne kadan maaş yatacak?

2021 yılı için yapılan zamların ardından memur maaşlarına da zam gelmişti. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi.

Memur zammı ne kadar oldu?

En düşük memur maaşı 4 bin 500 lira oldu. En düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi. Ocak ayı itibarıyla kamuda görevli genel müdür net görev aylığı 14 bin 917 lira, üniversite mezunu memurun aylığı 4 bin 866 lira, öğretmenin aylığı 6 bin 74 lira, polis memurunun aylığı 6 bin 883 lira, uzman doktorun aylığı 9 bin 337 lira oldu. En düşük memur maaşı 4 bin 500 lira oldu. En düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi. Ocak ayı itibarıyla kamuda görevli genel müdür net görev aylığı 14 bin 917 lira, üniversite mezunu memurun aylığı 4 bin 866 lira, öğretmenin aylığı 6 bin 74 lira, polis memurunun aylığı 6 bin 883 lira, uzman doktorun aylığı 9 bin 337 lira oldu. Memurlara bayram ikramiyesi verilmemekte. Bayram ikramiyesi SGK, Bağkur ve Emekli Sandığı ile dul, yetim, yaşlılık maaşı alanlar, gazi ve şehit yakınları başta olmak üzere belirlenen hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenmekte.