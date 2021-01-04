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Ekonomi Memur maaşları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 7,33 arttı
Ekonomi

Memur maaşları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 7,33 arttı

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yüzde 8,37 yükseldi

Yeniakit Publisher
2021-01-04 11:00:17 -
Memur maaşları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 7,33 arttı

ANKARA (AA) - Devlet memurları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla maaşlarını yüzde 7,33 zamlı alacak.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Aralık 2020 dönemi enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 8,37 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 4'lük zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 4,33'lük enflasyon farkı ödenmesi durumu ortaya çıktı.

Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 3 artış yapılması öngörülüyordu. Buna yüzde 4,33'lük enflasyon farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 7,33 oldu.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 8,37'ye karşılık geliyor.

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