Memur maaşları ne zaman yatacak? Mayıs memur maaşları ne zaman verilecek?

Memur maaşları ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesini alarak daha şimdiden çifte bayram sevinci yaşayan milyonlarca emeklinin ardından kamuda çalışan memurlar da bayram öncesi maaşlarını alarak bayrama çifte mutluluk ile girmek istiyor. Memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşlarının ne zaman ödeneceğine ilişkin müjde geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelmişti. Peki memur maaşları yattı mı? Memur maaşları ne zaman yatacak?

Memur maaşları ne zaman yatacak?

Bayramdan önce memur maaşları yatacak mı? Emekliler için 2018 yılında başlatılan bayram ikramiyesi ödemesinin tutarını bin liradan bin 100 liraya yükseltme kararı aldıklarını hatırlatan ve bu düzenlemenin Meclis’te varılan uzlaşma ile gerçekleştirildiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan memur maaşlarının ne zaman ödeneceğine ilişkin son dakika müjde gedi. Peki memur maaşları ne zaman yatar? Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonları ilgilendiren müjdeleri peş peşe açıkladı. Esnafa verilen kira desteğinin süresinin 1 ay uzatıldığını belirten Erdoğan, memur maaşlarının da 10 Mayıs'ta hesaplara yatacağını söyledi. Böylelikle memurlar bayramdan önce maaşlarını alabilecek. Öte yandan bayram ikramiyesinin tutarının 1000 liradan 1100 liraya çıkarılmıştı. Bayram ikramiyesini almaya hak kazananlar 6-7 Mayıs tarihlerinde ikramiye ödemelerini almışlardı.

Memur maaşları ne kadar?

2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı. Aynı dönemde SGK (SSK) ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış sağlandı. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi.