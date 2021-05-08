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Ekonomi Memur maaşları erken mi yatacak? Memur maaşları hangi gün yatırılacak?
Ekonomi

Memur maaşları erken mi yatacak? Memur maaşları hangi gün yatırılacak?

Ramazan ayının sonuna yaklaşılması üzerine kamu çalışanları maaşlarını Bayram öncesinde almak istemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin açıklama yaptı. Memur maaşlarının Ramazan Bayramı öncesinde yatırılıp yatırılmayacağı merak ediliyor. Konuya ilişkin araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Peki, memur maaşları erken mi yatacak? Memur maaşları hangi gün yatırılacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-08 19:42:00 -
Memur maaşları erken mi yatacak? Memur maaşları hangi gün yatırılacak?

Her ayın 15’inde yatırılan memur maaşlarının Ramazan Bayramı öncesinde yatırılmasına karar verildi. Erken yatırılmasına karar verilen memur maaşlarının hangi tarihte yatırılacağı merak ediliyor. Peki, memur maaşları erken mi yatacak? Memur maaşları hangi gün yatırılacak?

Memur maaşları hangi tarihte yatırılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği töreninde konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmasında memur maaşlarının yatırılacağı tarihe ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Memur maaşlarının Ramazan Bayramı dolayısıyla erken ödeneceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu maaşların 10 Mayıs tarihinde hesaplara yatırılacağını ifade etti.

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