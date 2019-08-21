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Memur maaş zammında son dakika gelişmesi hükümet memurun teklifini kabul etti mi?

Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında hükümet ile Memur-Sen arasındaki görüşmelerden mutabakat çıkmamıştı. Memur kesimi hükümetin verdiği memur zammı teklifini kabul etmedi. Son dakika haberlerine göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamada bulunacak.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:37
Memur maaş zammında son dakika gelişmesi hükümet memurun teklifini kabul etti mi?

Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında hükümet ile Memur-Sen arasındaki görüşmelerden mutabakat çıkmamıştı. Memur kesimi hükümetin verdiği memur zammı teklifini kabul etmedi. Son dakika haberlerine göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamada bulunacak.

Gelen son dakika bilgisine göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memurlara maaş zammına ilişkin saat 17.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenleyecek. 

Memur kesimi hükümetin zam teklifini kabul etmemişti

Hükümetin ilk teklifi revize ederek yaptığı 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 için yüzde 3+3 zam teklifi de Memur-Sen tarafından kabul edilmedi. Sendika başkanı Ali Yalçın hükümetten yeni bir teklif beklediklerini belirtmişti.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:37
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