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Memur kesimi hükümetin toplu iş sözleşmesi yeni zam teklifini kabul etti mi?

Son dakika toplu iş sözleşmesi memur ve memur emekli zam haberleri. Hükümet, memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulundu. Memur kesimi hükümetin yeni teklifini kabul etti mi?

19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:41
Memur kesimi hükümetin toplu iş sözleşmesi yeni zam teklifini kabul etti mi?

Hükümet, memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulundu. Memur kesimi hükümetin yeni teklifini kabul etti mi?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin yeni zam teklifine ilişkin bir açıklama yaptı. Yalçın şunları söyledi: "Yeni teklif tepkilerimizin anlaşılmadığının gösteriyor. Başkanlar kurulumuzu gece acil toplayarak ilk teklifle ilgili değerlendirmemizi yaptık. Teklif yeterli zam oranlarını içermemesi nedeniyle müzakereye uygun görülmemektedir. Bu nedenle masanın sonuç ve çözüm üretmeme kapasitesinin sonuna kadar kullanılması düşüncesindeyiz. Olumlu yaklaşımlara rağmen hala ciddi bir mesafe alabilmiş değiliz.

Mesafe alamadık, sözleşme imza eşiğinin uzağındayız. Şu anda bulunduğumuz noktada uzlaşma seviyesinin uzağındadır. Hakeme başvuru için bir gün yeterlidir diyoruz. İki gün daha müzakere süreci uzatılmalı. Hizmet kollarıyla ilgili masada mesafe alamıyoruz. İki günümüz müzakereye olsun, bir gün de hakem için kalsın diyoruz. Yeni bir maaş zammı teklifini en geç bugün sunmalarını istiyoruz."

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:41
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